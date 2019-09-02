Ekonomi İstanbullular neye uğradığını şaşırdı İSPARKta yüzde 70e varan zam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbullular neye uğradığını şaşırdı: İSPARK’ta yüzde 70’e varan zam!

İstanbul’da taksilere ve öğrenci servislerine yapılan zammın ardından, İSPARK tarifelerinde artış yaşandı. 1 Eylül itibariyle yüzde 70’e kadar zamlı ücretlendirmelerle karşılaşan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. İBB’nin Gözdağı tesislerindeki İSPARK noktasında 0-15 dakika arası ücretsiz park hizmeti kaldırılarak, ilk 1 saat için talep edilen 1 TL’lik ücret 5 TL’ye yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ispark zammı
ispark zammı

İSPARK tesislerinde her zaman ödedikleri ücretin, bölgelere göre değişkenlik göstermek üzere yüzde 30, 50 ya da 70 fazlasıyla karşılaşan İstanbullular neye uğradığını şaşırdı. Yüzlerce kişi tarafından, ağustos ayına ait fişler ve yeni tarife üzerinden ücretlendirilmiş İSPARK makbuzları sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Aralarında yerel seçim sürecinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘#herşeycokguzelolacak’ kampanyasına destek verdiği görülen pek çok vatandaş, ‘hani her şey güzel olacaktı bu zam nedir?’ ifadeleriyle belediye yönetimini açıklama yapmaya davet etti.

İBB’nin Gözdağı tesislerindeki İSPARK noktasında 0-15 dakika arası ücretsiz park hizmeti kaldırılarak, ilk 1 saat için talep edilen 1 TL’lik ücret 5 TL’ye yükseldi.

ispark zam

İstanbulluların tepkisiyle karşılaşan İSPARK personeli, duyurusu yapılmadan yürürlüğe konulan zamlı tarifeye kendi imkanlarıyla dikkat çekiyor. Pek çok otoparkın girişine, çalışanlar tarafından “Otoparka zam gelmiştir. Tarifeyi inceleyiniz” yazılı kağıtlar yapıştırıldı.

ispark zam

Caddelerdeki ‘yol üstü İSPARK’ noktalarında yer alan ücret levhalarının, zamlı tarifeye göre değiştirildiği görüldü.

ispark zam

İSBİKE hizmetinde ise saatlik kira ücreti 2.5 liradan 3.5 liraya yükseldi. Abonelik ücreti de yaklaşık yüzde 80’lik artışla 59 liradan 99 liraya çıktı.

İmamoğlu'ndan İSPARK açıklaması: Zam değil finansal düzenleme
OYNAT 00:00
İmamoğlu'ndan İSPARK açıklaması: Zam değil finansal düzenleme
Ekrem İmamoğlu İSPARK zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu 'Zam değil bu bir finansal düzenlemeyle ilgili çalışma. Bir zam çalışması elbette olacaktır' dedi.
Ödüllü işçi de kovuldu

'Ödüllü işçi' de kovuldu

Bulduğu dolar dolu cüzdanı polise teslim etmişti.
UCM kararını gözden geçiriyor

UCM kararını gözden geçiriyor

​Mavi Marmara Davası avukatları karardan memnun.
Yapacak bir şey yok

Yapacak bir şey yok

Şenol Güneş'ten Galatasaray eleştirilerine cevap.
İstanbullular neye <br>uğradığını şaşırdı!

İstanbullular neye
uğradığını şaşırdı!

İSPARK'a yüzde 70'e varan zam geldi...
81 ile gönderildi

81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığından 'trafik tedbirleri' talimatı.
Hepsi imha edildi

Hepsi imha edildi

​Pençe Harekatı'nda ele geçirildi.

İthamlar temelsiz

İthamlar temelsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Hayata <br>yan bakanlar

Hayata
yan bakanlar

Sokaklarda ve pistlerde drift yapanlara sorduk.
Rakibe gitti

Rakibe gitti

​Diagne'nin transfer maliyeti belli oldu
Tamamı söküldü

Tamamı söküldü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti.
4 katlı <br>binada patlama

4 katlı
binada patlama

Esenyurt'taki patlamada bir kişi yaralandı.
Büyüme<br> rakamları açıklandı

Büyüme
rakamları açıklandı

​Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1,5 daraldı.
İstanbul'a geldi

İstanbul'a geldi

Siyah-beyazlı kulüpten son gün transferi.
Aslan oluyor

Aslan oluyor

Galatasaray, Lemina'yı KAP'a bildirdi.
Yargıtay<br>son noktayı koydu

Yargıtay
son noktayı koydu

​Dövizle kredi çekenler için önemli karar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.