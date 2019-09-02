İstanbullular neye uğradığını şaşırdı: İSPARK’ta yüzde 70’e varan zam!

İSPARK tesislerinde her zaman ödedikleri ücretin, bölgelere göre değişkenlik göstermek üzere yüzde 30, 50 ya da 70 fazlasıyla karşılaşan İstanbullular neye uğradığını şaşırdı. Yüzlerce kişi tarafından, ağustos ayına ait fişler ve yeni tarife üzerinden ücretlendirilmiş İSPARK makbuzları sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Aralarında yerel seçim sürecinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘#herşeycokguzelolacak’ kampanyasına destek verdiği görülen pek çok vatandaş, ‘hani her şey güzel olacaktı bu zam nedir?’ ifadeleriyle belediye yönetimini açıklama yapmaya davet etti.

İBB’nin Gözdağı tesislerindeki İSPARK noktasında 0-15 dakika arası ücretsiz park hizmeti kaldırılarak, ilk 1 saat için talep edilen 1 TL’lik ücret 5 TL’ye yükseldi.

ispark zam

İstanbulluların tepkisiyle karşılaşan İSPARK personeli, duyurusu yapılmadan yürürlüğe konulan zamlı tarifeye kendi imkanlarıyla dikkat çekiyor. Pek çok otoparkın girişine, çalışanlar tarafından “Otoparka zam gelmiştir. Tarifeyi inceleyiniz” yazılı kağıtlar yapıştırıldı.

ispark zam

Caddelerdeki ‘yol üstü İSPARK’ noktalarında yer alan ücret levhalarının, zamlı tarifeye göre değiştirildiği görüldü.

ispark zam

İSBİKE hizmetinde ise saatlik kira ücreti 2.5 liradan 3.5 liraya yükseldi. Abonelik ücreti de yaklaşık yüzde 80’lik artışla 59 liradan 99 liraya çıktı.