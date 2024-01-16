İstanbul’un kentsel dönüşüm yol haritasını belirleyen ‘Yarısı Bizden’ kampanyası, vatandaşlardan tam not aldı. ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla ilgili Yunus Kıracı’nın, “Bir vatandaş en çok devletine güvenecek” sözlerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından cevap verdi. Özhaseki, “Yunus kardeşimin de dediği gibi, Bir vatandaş en çok devletine güvenir. ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile devlet-millet el ele İstanbul’umuzu yeniliyoruz” dedi.

EVİM DAHA SAĞLAM OLACAK

Özhaseki, sosyal medya hesabından kampanyaya ilişkin video paylaştı. Videoda depremzedelerin kampanya ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkındaki görüşlerine yer verildi. Bir vatandaş, “Deprem büyük bir gerçek. Devletimiz de bununla ilgili önlem aldı. ‘Yarısı Bizden’ kampanyası, teşvik edici bir kampanya oldu” şeklinde konuştu. Bir başka vatandaş da, “Evimi kentsel dönüşüme verdim. Mükemmel yapılıyor. Herkese tavsiye ederim. Devlet böyle büyük bir destek veriyor, başka ne isteriz?” açıklamalarını yaptı. İstanbullu esnaflar da kampanyaya herkesin başvuru yapması gerektiğini vurgulayarak, “Evim temiz, daha güzel ve sağlam olacak. Korkmayacağım” dedi.

1,5 MİLYON LİRA DESTEK

‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile vatandaşa 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olmak üzere toplam 1 buçuk milyon lira destek sağlayan bakanlık, İstanbul’da yüzyılın dönüşümünü gerçekleştirmek için proje geliştiriyor.







