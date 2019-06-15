İstanbul’un ihtiyacı vizyoner başkan

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'un son 20 yılda çok değiştiğini ve çok büyük projelerle tanıştığını belirterek, "Bugüne kadar ortaya konulan hizmetleri tamamlayacak, bir adım daha ileri taşıyacak projelere ihtiyacı var" dedi. Avdagiç, İTO’nun haziran ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, iş dünyası olarak seçimlerin huzur içinde geçmesini dilediklerini aktardı.
EN İYİ TÜCCARLAR TANIR
Avdagiç, İstanbul'u tüccarların iyi tanıdığını ifade ederek, onların şehrin her köşesinde yaşadığını, tüm ilçe ve caddelerdeki gelişmeleri gördüğünü anlattı. Bu gözle bakıldığında İstanbul'un son 20 yılda çok değiştiğini aktaran Avdagiç, "İstanbul çok büyük projelerle tanıştı. Avrasya ve Marmaray tünelleriyle, metro ağlarıyla ulaşımda çağ atladı. Metrobüs hizmetiyle otobüs taşımacılığında yeni bir dönem başladı. Ve son olarak yüz akımız büyük bir havalimanı devreye girdi" ifadelerini kullandı.
BÜYÜK VİZYONLU BAŞKAN ŞART
Avdagiç, çöpten itfaiye hizmetlerine, büyük parklardan iş dünyasının temel talebi olan altyapıya kadar önemli aşamaların kat edildiğini belirterek, İstanbul'un bir ticaret başkenti, ekonomi cazibe merkezi, turizm şehri olarak daima ileriye gitmeyi hak ettiğini vurguladı. İstanbul'u, bunu başaracak bir başkanın yönetmesini arzu ettiklerini dile getiren Avdagiç, İstanbul'u yönetecek başkandan böylesi bir anlayışı hayata geçirmesini beklediklerini bildirdi.
Gelişen ülkelere sıcak para yolda
- İTO Başkanı Avdagiç, beklenen ekonomik yavaşlama ve gerilemeyle, gelişmiş ekonomilerde yeniden bir parasal genişleme sürecine girilebileceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yine kur savaşları ile birlikte faizlerdeki düşüş, gelişen ülke piyasalarına yeniden sıcak para girişine neden olabilir. Biliyorsunuz, bu süreçte, ABD Merkez Bankası Fed’in de faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Bütün dünya bu beklenti içinde. Ayrıca, gelişmiş ülke piyasalarında işgücü maliyetinin görece pahalı hale gelmesi, gelişmekte olan ekonomilerinin rekabet gücüne olumlu katkı verebilir.”
- Sürdürülebilir büyüme ikinci çeyrekte
- Son dönemde açıklanan yapısal reformların hızla hayata geçirilmesinin faydasını göreceklerini kaydeden İTO Başkanı Avdagiç, “Yapısal reformlarla, Türkiye ekonomisi ‘çok yatırım ve yatırımı destekleyecek makul tüketim’ büyüme modeline geçebilir” dedi. Avdagiç, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte itibaren yeniden sürdürülebilir makul bir büyüme sürecine girebileceğini belirterek, “Yeter ki biz, ülke, kamu, özel sektör olarak hep birlikte ekonomiye odaklanalım. Türkiye’de büyüme rüzgarlarını hep birlikte güçlü bir şekilde estirelim. Sahip olduğumuz gücü, ekonomiye yoğunlaştıralım” dedi.