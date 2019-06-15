İstanbul’un ihtiyacı vizyoner başkan

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'un son 20 yılda çok değiştiğini ve çok büyük projelerle tanıştığını belirterek, "Bugüne kadar ortaya konulan hizmetleri tamamlayacak, bir adım daha ileri taşıyacak projelere ihtiyacı var" dedi. Avdagiç, İTO’nun haziran ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, iş dünyası olarak seçimlerin huzur içinde geçmesini dilediklerini aktardı.

EN İYİ TÜCCARLAR TANIR

Avdagiç, İstanbul'u tüccarların iyi tanıdığını ifade ederek, onların şehrin her köşesinde yaşadığını, tüm ilçe ve caddelerdeki gelişmeleri gördüğünü anlattı. Bu gözle bakıldığında İstanbul'un son 20 yılda çok değiştiğini aktaran Avdagiç, "İstanbul çok büyük projelerle tanıştı. Avrasya ve Marmaray tünelleriyle, metro ağlarıyla ulaşımda çağ atladı. Metrobüs hizmetiyle otobüs taşımacılığında yeni bir dönem başladı. Ve son olarak yüz akımız büyük bir havalimanı devreye girdi" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK VİZYONLU BAŞKAN ŞART

Avdagiç, çöpten itfaiye hizmetlerine, büyük parklardan iş dünyasının temel talebi olan altyapıya kadar önemli aşamaların kat edildiğini belirterek, İstanbul'un bir ticaret başkenti, ekonomi cazibe merkezi, turizm şehri olarak daima ileriye gitmeyi hak ettiğini vurguladı. İstanbul'u, bunu başaracak bir başkanın yönetmesini arzu ettiklerini dile getiren Avdagiç, İstanbul'u yönetecek başkandan böylesi bir anlayışı hayata geçirmesini beklediklerini bildirdi.

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