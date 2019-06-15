Ekonomi İstanbulun ihtiyacı vizyoner başkan
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul’un ihtiyacı vizyoner başkan

İstanbul’un 20 yılda büyük projelerle tanıştığını dile getiren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Bugüne kadarki hizmetleri tamamlayacak, daha ileri taşıyacak projelere ihtiyacı var” dedi. Avdagiç, İstanbul’u yönetecek kişinin bu kapsamda büyük vizyonlu bir isim olması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şekib Avdagiç
Şekib Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'un son 20 yılda çok değiştiğini ve çok büyük projelerle tanıştığını belirterek, "Bugüne kadar ortaya konulan hizmetleri tamamlayacak, bir adım daha ileri taşıyacak projelere ihtiyacı var" dedi. Avdagiç, İTO’nun haziran ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, iş dünyası olarak seçimlerin huzur içinde geçmesini dilediklerini aktardı.

EN İYİ TÜCCARLAR TANIR

Avdagiç, İstanbul'u tüccarların iyi tanıdığını ifade ederek, onların şehrin her köşesinde yaşadığını, tüm ilçe ve caddelerdeki gelişmeleri gördüğünü anlattı. Bu gözle bakıldığında İstanbul'un son 20 yılda çok değiştiğini aktaran Avdagiç, "İstanbul çok büyük projelerle tanıştı. Avrasya ve Marmaray tünelleriyle, metro ağlarıyla ulaşımda çağ atladı. Metrobüs hizmetiyle otobüs taşımacılığında yeni bir dönem başladı. Ve son olarak yüz akımız büyük bir havalimanı devreye girdi" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK VİZYONLU BAŞKAN ŞART

Avdagiç, çöpten itfaiye hizmetlerine, büyük parklardan iş dünyasının temel talebi olan altyapıya kadar önemli aşamaların kat edildiğini belirterek, İstanbul'un bir ticaret başkenti, ekonomi cazibe merkezi, turizm şehri olarak daima ileriye gitmeyi hak ettiğini vurguladı. İstanbul'u, bunu başaracak bir başkanın yönetmesini arzu ettiklerini dile getiren Avdagiç, İstanbul'u yönetecek başkandan böylesi bir anlayışı hayata geçirmesini beklediklerini bildirdi.

Gelişen ülkelere sıcak para yolda

  • İTO Başkanı Avdagiç, beklenen ekonomik yavaşlama ve gerilemeyle, gelişmiş ekonomilerde yeniden bir parasal genişleme sürecine girilebileceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yine kur savaşları ile birlikte faizlerdeki düşüş, gelişen ülke piyasalarına yeniden sıcak para girişine neden olabilir. Biliyorsunuz, bu süreçte, ABD Merkez Bankası Fed’in de faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Bütün dünya bu beklenti içinde. Ayrıca, gelişmiş ülke piyasalarında işgücü maliyetinin görece pahalı hale gelmesi, gelişmekte olan ekonomilerinin rekabet gücüne olumlu katkı verebilir.”
  • Sürdürülebilir büyüme ikinci çeyrekte
  • Son dönemde açıklanan yapısal reformların hızla hayata geçirilmesinin faydasını göreceklerini kaydeden İTO Başkanı Avdagiç, “Yapısal reformlarla, Türkiye ekonomisi ‘çok yatırım ve yatırımı destekleyecek makul tüketim’ büyüme modeline geçebilir” dedi. Avdagiç, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte itibaren yeniden sürdürülebilir makul bir büyüme sürecine girebileceğini belirterek, “Yeter ki biz, ülke, kamu, özel sektör olarak hep birlikte ekonomiye odaklanalım. Türkiye’de büyüme rüzgarlarını hep birlikte güçlü bir şekilde estirelim. Sahip olduğumuz gücü, ekonomiye yoğunlaştıralım” dedi.
Yıldırım çarptı

Yıldırım çarptı

Binali Yıldırım vaatlerini, Ekrem İmamoğlu yalanlarını anlattı.
Yalandan vazgeçemedi

Yalandan vazgeçemedi

CHP'nin oyların yeniden sayılmasına itiraz etmediğini savundu.
Her soruda terledi!

Her soruda terledi!

Binali Yıldırım, CHP adayının yalanlarını saydı.
Eleştirilerin odağında

Eleştirilerin odağında

Moderatör ​Küçükkaya gafla başladığı programın sonunda övgü bekledi.
Gençlere bursu<br>CHP engelledi

Gençlere bursu
CHP engelledi

Yıldırım: CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürdü.
AA'dan jet yanıt

AA'dan jet yanıt

Anadolu Ajansı: Sonucu biz değil, YSK açıklar.
Saadet<br>tabanına çağrı

Saadet
tabanına çağrı

​Erbakan'ın yol arkadaşları: Pişmanlıklar yaşamayalım
Son takımını açıkladı

Son takımını açıkladı

​G.Saray'dan sonra oynayacağı takım belli oldu.

CHP tabanı sessiz

CHP tabanı sessiz

​Ortak canlı yayın öncesi, sesleri çıkmadı.
Herkes<br>haddini bilsin

Herkes
haddini bilsin

​Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.
Kendi dilinden<br>kendi portresi

Kendi dilinden
kendi portresi

CHP adayının portresi özel bir video ile TVNET'te.
Son rakam açıklandı

Son rakam açıklandı

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe üstüne darbe.
Avucunuzu yalarsınız

Avucunuzu yalarsınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı.
İhracat<br> lideri açıklandı

İhracat
lideri açıklandı

​Türkiye'nin 'ilk 1.000 ihracatçısı' belli oldu.
Trump'ın<br>suçlaması saçmalık

Trump'ın
suçlaması saçmalık

​Rusya'dan 'Umman Körfezi' olayına ilişkin açıklama.
Fenalık geçirdiler

Fenalık geçirdiler

​Sınava 2 dakika kala yetiştiler, babaları gözyaşlarını tutamadı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.