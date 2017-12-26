Ekonomiİşte 2018 yılında olacaklar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2018 yılında hayatımıza girecek proje ve düzenlemeler

İşte 2018 yılında olacaklar

Bir çok düzenleme ve dev proje 2018 yılını bekliyor. Yeni yılda mega projeler bir bir hayata geçirilecekken, taşeron işçisinden esnafa, gençlerden engelli vatandaşlara kadar çok geniş yelpazede toplumun her kesimini çok yakından ilgilendiren düzenlemeler de uygulamaya konulacak.

Haber MerkeziYeni Şafak
​İşte 2018 yılında olacaklar
​İşte 2018 yılında olacaklar

Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. Yapımı devam eden mega projelerden 3.havalimanı için 2018 yılı kapıların açılış yılı olacakken çılgın proje Kanal İstanbul ve Akkuyu Nükleer Santrali için ise temellerin atılacağı yıl olması bekleniyor.

2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. Esnafa 6 ay maaş desteği, annelere aylık 400 TL bakım desteği gençlere ise 54 TL günlük cep harçlığı gündemde.

Öte yandan ehliyet, pasaport ve araç ruhsatlarında da kurum değişiklikleri yaşanacak.2018 yılında stratejik hedeflerde de önemli gelişmeler yaşanacak. F-35 savaş uçaklarının ilk teslimatı yapılacakken, TANAP ve Türk Akımı’nın ilk etapları da devreye alınacak, Akdeniz'de ise ilk derin sondaj yapılacak.

İşte 2018 yılında olacaklar;

900 bin taşeron işçisi kademeli olarak kadroya alınacak.

Kamuya toplamda 110 bin yeni personel alınacak.

5 bin engelli istihdam edilecek.

En az yüzde 40 engelli raporuna sahip engellilere İŞKUR tarafından verilen hibe 50 bin liraya çıkartılacak.

Pasaport ile birlikte sürücü ehliyetleri çıkartma işlemleri yeni yılla birlikte tamamen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredilecek.

Araç ruhsatını 2018'den itibaren emniyet değil noter verecek.

Vergi mükellefi olup, düzenli bir şekilde ödemesini yapanlar için yüzde 5 indirim fırsatı yolu açılacak.

18-25 yaş aralığındaki gençler çalışmaya başlasalar da yeşil pasaportlarını kullanmaya devam edebilecek.

İşi bozulan esnafa da artık 10 ay işsizlik maaşı ödemesi yapılacak.

İşbaşı eğitimine katılan 2-5 yaş arası çocuğu bulunan kadınlara aylık 400 lira bakım desteği verilecek.

İşbaşı eğitimilerine katılan gençlere 54 TL ile 75 TL arası günlük harçlık veriilecek.

3 veya daha az çalışanı olan esnafın yeni elemanı için 6 ay maaş desteği verilecek.

Esnafa ucuz e ticaret ve kargo fırsatı sunulacak.

Tüm şehirlerin toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek tek bir ödeme sistemi olarak planlanan Türkiye Kart hayata geçirilecek.

Çılgın proje olarak adlandırılan Kanal İstanbul projesinin temelleri atılacak.

3. Havalimanı 29 Ekim’de hizmete alınacak.

Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci- Halkalı banliyö hatları 2018 açılacak.

Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatı 2018'de başlayacak.

'T-625 isimli milli helikopter ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

2018'de Akdeniz'de ilk derin sondaj yapılacak.

Mersin’deki Akkuyu Nükleer santralinin temeli atılacak.

TANAP ve Türk Akımı’nın ilk etapları devreye alınacak.

2018 yılında neler olacak?

2018'de neler değişecek
FOTOĞRAF22
Title
900 bin taşeron işçisi kademeli olarak kadroya alınacak.
Title
Kamuya toplamda 110 bin yeni personel alınacak.
Title
5 bin engelli istihdam edilecek.
Title
En az yüzde 40 engelli raporuna sahip engellilere İŞKUR tarafından verilen hibe 50 bin liraya çıkartılacak.
Title
Pasaport ile birlikte sürücü ehliyetleri çıkartma işlemleri yeni yılla birlikte tamamen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredilecek.
Title
Araç ruhsatını 2018'den itibaren emniyet değil noter verecek.
Title
Vergi mükellefi olup, düzenli bir şekilde ödemesini yapanlar için yüzde 5 indirim fırsatı yolu açılacak.
Title
18-25 yaş aralığındaki gençler çalışmaya başlasalar da yeşil pasaportlarını kullanmaya devam edebilecek.
Title
İşi bozulan esnafa da artık 10 ay işsizlik maaşı ödemesi yapılacak.
Title
İşbaşı eğitimine katılan 2-5 yaş arası çocuğu bulunan kadınlara aylık 400 lira bakım desteği verilecek.
Title
İşbaşı eğitimine katılan 2-5 yaş arası çocuğu bulunan kadınlara aylık 400 lira bakım desteği verilecek. İşbaşı eğitimilerine katılan gençlere 54 TL ile 75 TL arası günlük harçlık veriilecek.
Title
3 veya daha az çalışanı olan esnafın yeni elemanı için 6 ay maaş desteği verilecek.
Title
Esnafa ucuz e-ticaret ve kargo fırsatı sunulacak.
Title
Tüm şehirlerin toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek tek bir ödeme sistemi olarak planlanan Türkiye Kart hayata geçirilecek.
Title
Çılgın proje olarak adlandırılan Kanal İstanbul projesinin temelleri atılacak.
Title
3. Havalimanı 29 Ekim’de hizmete alınacak.
Title
Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci- Halkalı banliyö hatları 2018 açılacak.
Title
Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatı 2018'de başlayacak.
Title
T-625 isimli milli helikopter ilk uçuşunu gerçekleştirecek.
Title
2018'de Akdeniz'de ilk derin sondaj yapılacak.
Title
Mersin’deki Akkuyu Nükleer santralinin temeli atılacak.
Title
TANAP ve Türk Akımı’nın ilk etapları devreye alınacak.
2018'de neler değişecek
Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...
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