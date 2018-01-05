İşte 4/C'den 4/B'ye geçiş aşamaları

Kamuda 657 sayılı devlet memurları yasasına göre 4A, 4B, 4C ve 4D olmak üzere dört ayrı kategoride çalışan bulunuyor.

Devlet Personel Başkanlığı 4/C'den 4/B'ye geçişlerde herhangi bir başvuru alınmayacağını ve ilgililerden herhangi bir bilgi ve belge istenmeyeceğini duyurdu.

Peki 4/C, 4/B nedir? 4/C’liler 4/B’ye nasıl geçiş yapacak? İşte soruların cevapları…

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Başkanlığımıza vaki müracaatlar gereği geçici personel (4/C) olarak çalışan ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel (4/B) pozisyonuna geçirilecek personele ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması zaruret arz etmiştir.

1- Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında, geçici personel olarak çalışanlardan sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek için başvuru ve muhtelif evrak talep edilmiştir. Bu itibarla, 696 sayılı KHK hükmü uyarınca geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemlerinde herhangi bir başvuru alınmayacak olup; ilgililerden herhangi bir bilgi ve belge istenmeyecektir.

2- Geçici personel olarak çalışan personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri için yeni bir Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girmesi gerekmekte olup; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yayınlanacak mezkûr Kararı beklemeleri ve buna göre işlem tesis etmeleri gerekmektedir.

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3- 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçici personel olma hakkını haiz olanlardan özel sektörde çalışmaya devam edenlerin atanma haklarında, başvuru usul, esas ve sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup; atama teklifleri yeni mevzuat uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacaktır. Bu hakkın kullanımı için de herhangi bir süre kısıtı bulunmamaktadır" denildi.

4/B VE 4/C NEDİR?

Kamuda 657 sayılı devlet memurları yasasına göre 4A, 4B, 4C ve 4D olmak üzere dört ayrı kategoride çalışan bulunuyor. 4A'lılar iş garantisi bulunan klasik devlet memurlarını kapsıyor. Toplu sözleşme hakları bulunuyor ancak grev hakları bulunmuyor.

4B'liler devletin ihtiyacına göre 12 aylık sözleşme ile alınıyor. Her yıl sözleşmelerinin yenilenmesi gerekiyor. Çalışma koşulları 4A'lılarla aynı olmasına rağmen özlük hakları itibarı ile 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununa tabi bulunuyorlar. Bu kapsamda öğretmenler başta olmak üzere doktorlar, hemşireler, laborantlar ile diyanet işleri başkanlığına bağlı vaiz, kuran öğreticisi ve imam gibi çalışanlar bulunuyor.

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4C'liler ise daha çok mevsimlik işçilerden oluşuyor. Özelleştirme sonrası işsiz kalanların da geçebildiği bu kadronun şartları tekel eylemlerinden sonra düzeltilmişti. Ancak bu kapsamda yaklaşık 100 bin çalışan bulunuyor. Bunlar da uzun süredir daimi devlet işçisi kadrosuna geçmek istiyordu.

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