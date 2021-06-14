Ekonomi İşte ilk mücevher
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşte ilk ‘mücevher’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kanal İstanbul üzerinde yapılacak ilk köprüyle ilgili detayları paylaştı. Haziranın son haftasında temeli atılacak köprünün uzunluğu 1618 metre olacak. Diamond (mücevher) geometrisi ile tasarlanan kuleler 196 metre yüksekliğe çıkacak. 6 köprüden ilki olan köprü, Sazlıdere geçişini sağlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İşte ilk ‘mücevher’
Türkiye’nin stratejik önemini artıracak Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün detayları belli oldu.

Türkiye’yi ticari bir lojistik üs haline getirme hedefinin önemli bir unsuru olan Kanal İstanbul’un Haziran’da temeli atılması beklenen ilk köprüsünün detayları belli oldu Köprü İstanbul’un Avrupa yakasında Karadeniz’den Marmara Denizi’ne uzanacak şekilde tasarlanan su yolu projesi Kanal İstanbul güzergahında yapılacak.

2X4 ŞERİTLİ YOL

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bilgilerine göre, projenin temelinin “gergin eğik askılı” olarak Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş Kesimi (bağlantı yolları dahil) işi kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayacak şekilde inşa edilecek. Toplam uzunluğu 1618 metre olacak köprü, trafiğe 2x4 şeritli olarak hizmet edecek. Platform genişliği 46 metre olacak köprünün “Diamond” (mücevher) geometrisi ile tasarlanan kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak

TEKNİK DETAYLAR BELLİ OLDU

Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu 1618 metre olacak. Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplandı.

  • Kuleler, plan boyutları ve cidar kalınlıkları değişken kutu kesitli iki adet betonarme ayakla teşkil edilecek. Bu ayaklar, tabliye seviyesinde ve tepede enine kirişler vasıtasıyla birbirlerine bağlanacak.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK HAMLESİ

Köprünün temelinin, haziranın son haftasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılacağı törenle atılması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 27 Nisan 2011’de açıkladığı ve kamuoyunda “çılgın proje” olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi kapsamında 6 köprü inşa edilecek. Projenin yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olarak hesaplanırken, proje kapsamında yapılacak 6 köprünün maliyeti ise 1,4 milyar dolar olacak. Çevresine iki şehrin inşa edileceği kanalın yapımı sırasında 500 bin kişiye istihdam sağlanacak. Yaklaşık 200’e yakın bilim insanıyla hazırlanan ve en az 5 yıl sürmesi beklenen projede, yeşil alanlar zarar görmeyecek.

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