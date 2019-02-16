Ekonomi İşte milli muharip uçak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşte milli muharip uçak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAS) ‘Milli Muharip Uçak’ın animasyon filmini yayınladı. Türkiye 2030’lu yıllarda F-16 savaş uçaklarının yerini alacak uçakla, ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil uçak üretebilecek teknolojiye sahip dördüncü ülke olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşinci nesil milli muharip uçak
Beşinci nesil milli muharip uçak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAS) tarafından 2030’lu yıllar için hedeflenen Milli Muharip Uçak projesinin animasyon filmini dün yayınladı. Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.

ÇOK ÖZELLİKLİ TEKNOLOJİ İMKANI

  • Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu vb. teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak.

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