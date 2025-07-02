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İşte Temmuz'un en ucuz sıfır otomobilleri

İşte Temmuz'un en ucuz sıfır otomobilleri

14:252/07/2025, Çarşamba
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Sıfır otomobil fiyatları distrütörler tarafından güncellendi. Yeni fiyatlarla satışlar başladı.

Otomobil sahibi olmak isteyenler için yeni fiyatlar belli oldu. Markalar modellerine göre fiyat listelerini güncelledi.


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