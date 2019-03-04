Ekonomi İşte yeni ANKA
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ANKA-2'nin özellikleri

İşte yeni ANKA

İnsansız hava araçlarında atağa kalkan Türkiye şimdi ANKA’nın yeni modeli ANKA-2’yi bekliyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “ANKA-2’nin motorunu 2 gün önce çalıştırdık. Aracımızın ilk uçuşu yıl içinde gerçekleştirilecek” diyerek müjdeyi verdi. 2 motorlu ANKA-2, 700 kg’dan fazla yük taşıma kapasitesine sahip.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk savunma sanayisinin yeni İHA'sı Anka-2.
Türk savunma sanayisinin yeni İHA'sı Anka-2.

Milli insansız hava aracı ANKA'nın yepyeni bir modeli yakında göreve başlıyor. İki adet yerli İHA motoru PD170'le uçacak ANKA-2, 700 kg faydalı yük taşıyacak. 'Uydudan kontrol' ve 'elektronik harp' gibi yetenekleri de bulunan ANKA-2, bu yıl hangardan çıkacak AKINCI ile birlikte şova hazırlanıyor.

Türk savunma sanayisinin lider havacılık üreticisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), insansız hava aracı (İHA) sistemlerine yönelik çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Orta irtifa uzun havada kalışlı İHA sistemini geliştiren TUSAŞ, daha sonra 200 kilogram faydalı yük kapasitesiyle 30 bin feet irtifa, 24 saat uçuş süresi yeteneklerine sahip ANKA Blok-B İHA'yı güvenlik güçlerinin kullanımına sundu.

TUSAŞ, ANKA-B'nin kazanımlarından faydalanarak, uydudan kontrol yeteneğiyle görev menzili binlerce kilometreye ulaşan ANKA-S'yi geliştirdi ve güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdı. TUSAŞ, daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yeni İHA geliştirmek için ise öz kaynaklarıyla ANKA-2 Projesi'ni hayata geçirdi.

700 KİLOGRAM TAŞIYABİLİYOR

Orta irtifa uzun havada kalışlı, 2 motorlu ANKA-2 keşif, gözetleme, taarruz görevlerini yerine getirebilecek. 25 bin feet irtifa, 24 saat uçuş süresine sahip olacak ANKA-2, 700 kilogramdan fazla faydalı yük taşıyabilecek. ANKA-2'nin geliştirme sürecinde kullanılan motorun yerini TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) Operatif İHA Motoru Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen PD170 turbo dizel havacılık motoru alacak ve ANKA-2 yerli motorla görev yapacak. PD170 motoru, Aralık 2018'de ANKA ile ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti.

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Kamuoyunda heyecan uyandıran ANKA-2, uydudan kontrol yeteneğinin yanında elektronik ve sinyal istihbarat faaliyetleri de icra edecek. Bu yıl gökyüzünde olması planlanan ANKA-2, yakında hizmete girecek 'taarruzi İHA (TİHA)' AKINCI ile birlikte iyi bir ikili oluşturacak. Terörle mücadelede büyük başarılara imza atan Bayraktar İHA'larının üreticisi Baykar şirketince tasarlanıp geliştirilen AKINCI TİHA'sının bu yıl faaliyete girmesi planlanıyor.

  • TUSAŞ imzalı ANKA-2’nin dışında Baykar şirketince tasarlanan taarruzi İHA ‘AKINCI’ da bu yıl göreve başlayacak.
  • Bundan sonra böyle
  • TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, mühendislik gücü ve tasarım yetenekleriyle, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. ANKA-2 Projesi’ni de bu yaklaşımla öz kaynaklarıyla başlattıklarını vurgulayan Kotil, şu bilgileri verdi: “Projede önemli bir aşamayı geride bıraktık. ANKA-2’nin motorunu 2 gün önce çalıştırdık. Aracımızın ilk uçuşu yıl içinde gerçekleştirilecek. ANKA-2’yi ANKA platformunun üzerine inşa ettik. TUSAŞ’ı bundan sonra da böyle göreceksiniz; bir platformu temel alarak üzerine başka bir platform inşa edeceğiz. Bu yaklaşımda birinci platform vakit almış, yüksek maliyetli olmuş olabilir ancak ikinci platform çok daha kısa zamanda ve çok daha uygun maliyetlerle ortaya konulabiliyor. Az bir maliyetle 200 kilogram faydalı yük taşıyan ANKA’yı, 700 kilogram taşıyabilir noktaya getirdik.”

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