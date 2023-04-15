İsteyen bir ev isteyen bir oda bağışlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde başlatılan kalıcı konut seferberliğine destek gelmeye devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, depremin etkilediği 11 şehre yönelik yapılacak en önemli yardımın kalıcı konutların bir yılda teslim edilmesine katkıda bulunmak olacağını söyledi. İstanbul iş dünyası olarak tam destek verdiklerini söyleyen Avdagiç, “İsteyen bir ev/daire bedeli, dileyen bir oda bedeli, dileyen de bir metrekarelik inşaat bedeli bağışlayabilecek. Yani her üyemiz, bütçesinin elverdiği oranda bir katkıda bulunabilecek. Ne alt limit ne üst limit var” dedi.

Oda’nın Nisan ayı Meclis toplantısında konuşan Avdagiç, İTO’nun temsil ettiği İstanbullu iş insanlarını ve hayırseverleri, TOBB’un başlattığı El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği’ne katılmaya çağırdı. Avdagiç, TOBB ile görüşmelerde bir dairenin yaklaşık 1.5 milyon liraya mal olacağının bildirildiğini kaydetti. Her üyenin mutlaka bir ev parasını tedarik etmek zorunda olmadığını belirten Avdagiç, şunları söyledi: “Dileyen üyelerimiz metrekare bedeli bağışıyla da bir evin yapımına katkı sağlayabilecek. Bir mahallenin, bir sitenin, bir bloğun ya da bir dairenin bedelini bağışlaması ve arzu etmesi halinde, o mahalle ya da siteye bağışçımızın istediği isim verilebilecek.”