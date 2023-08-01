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Ekonomi

İstihdamda ibre pozitif

Ekonomi yönetimi, parasal sıkılaşma adımlarını sürdürürken, piyasadaki olumlu talep ve üretim beklentisindeki artış istihdama da olumlu yansıyacak.

Uğur Duyan
04:00 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Merkez Bankası Enflasyon Raporu’na göre; gelecek altı aylık dönemde kapasite ve işgücü artışı planlayan firmalar, yeni iş kapıları açacak. Firmaların büyük bölümü ise mevcut istihdamını koruyacak. Yılın ikinci çeyreğindeki enflasyonist baskıya karşı işsizliğin artmaması öngörüldü. Rapora göre; iktisadi faaliyet bir önceki çeyreğe göre güç kazandı. Firmaların talep koşullarındaki dirençli görünümün sürmesi de işsizlik rakamlarında artışın olmayacağı anlamına geliyor. Türkiye’de işsizlik oranı mayısta yüzde 8,8 oldu.



#Enflasyon
#Merkez Bankası
#İstihdam
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