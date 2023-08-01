İstihdamda ibre pozitif

Merkez Bankası Enflasyon Raporu’na göre; gelecek altı aylık dönemde kapasite ve işgücü artışı planlayan firmalar, yeni iş kapıları açacak. Firmaların büyük bölümü ise mevcut istihdamını koruyacak. Yılın ikinci çeyreğindeki enflasyonist baskıya karşı işsizliğin artmaması öngörüldü. Rapora göre; iktisadi faaliyet bir önceki çeyreğe göre güç kazandı. Firmaların talep koşullarındaki dirençli görünümün sürmesi de işsizlik rakamlarında artışın olmayacağı anlamına geliyor. Türkiye’de işsizlik oranı mayısta yüzde 8,8 oldu.