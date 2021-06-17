İstihdamı ‘aşı’lar ​

Koronavirüsü bitirmek için dünyanın umut bağladığı aşılama çalışmaları Türkiye’de de tüm hızıyla sürüyor. İlk sağlık çalışanlarından başlayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı bütün işçi ve memurlarla devam eden aşılama çalışmalarında günlük 1 milyon doza, toplamda 36.6 milyona ulaşılması adeta istihdama da ilaç oldu.

SALGIN ÖNCESİNİN ÇOK ÜZERİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan bilgilere göre, Kovid-19 salgını son 1.5 yıldır kendini hissettirirken, Mart 2020’de ticaret ve hizmetler sektöründe ücretli çalışan sayısı 6,8 milyon seviyesindeydi. 2021'in nisan ayında ise bu sayı 7.2 milyona ulaşarak salgın öncesini geçti.

NİSAN'DA 174 BİN KİŞİ ARTTI

Bu yılın mart ayında 220 bin kişilik artışla 7 milyon sınırını aşan ticaret ve hizmetler sektörünün kayıtlı istihdamındaki artış nisanda da devam etti. Kovid-19’la mücadele kapsamında alınan önlemler, aşılama çalışmalarının hızlanması ve vaka sayılarındaki düşüşün etkisiyle toparlanan “ticaret ve hizmetler” sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, bu yıl nisan ayı itibarıyla 7,2 milyona yükselerek, bugüne kadarki en yüksek değerine ulaştı. İstihdamda sadece nisanda 174 bin kişilik artış sağlandı.

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Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol, salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerin, vaka sayılarının düşmesine ve hızlanan aşılama çalışmalarının istihdamı pozitif etkilediğini söyledi.

EKONOMİYE DOPİNG OLUR

Hizmet sektöründe yaşanan iş ve gelir kayıplarının, yaygın aşılamayla önlenebileceğine dikkati çeken Demirkol, "Şimdiye kadar 35 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Hızlı artması, ekonomik hayatı yeniden canlandıracak" diye konuştu.

RUS HEYETİ TÜRKİYE'DE

Türkiye’deki koronavirüs önlemlerini yerinde incelemek üzere beklenen Rus heyeti Antalya’ya geldi. Rus heyetinin, ziyaretini 19 Haziran’da tamamlayarak Moskova’ya dönmesi bekleniyor. Heyetin ziyaretinin ardından turizmciler, 21 Haziran’a kadar uzatılan ‘uçuş yasağının kaldırılması’ müjdesini bekliyor. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), Rus heyetinin Türkiye ile uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek üzere hafta ortasında Türkiye’ye gideceğini duyurmuştu. Rospotrebnadzor’dan yapılan yazılı açıklamada, “Ziyaret sonucuna göre uçuşların yeniden başlatılması ve turizm hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin kararlar alınacak” ifadelerine yer verilmişti. Söz konusu heyetin, otellerin yanı sıra acil servis hizmetleri, hastaneleri inceleyerek, PCR test merkezlerinde bulunacağı, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşeceği belirtildi. Rusya, Türkiye ile normal ve charter uçuşların 15 Nisan-1 Haziran’da sınırlandırma kararı almış, ardından da söz konusu kararı 21 Haziran’a kadar uzatmıştı.

DÖVİZ GELİRİ ARTAR

Aşılamanın yaygınlaşmasıyla turizmde de hareketlilik beklendiğine işaret eden Demirkol, sadece nisanda bir önceki aya göre konaklama, yiyecek sektörlerinde istihdamın 30 bin kişiden fazla arttığına işaret ederek, turizmin canlanmasıyla Türkiye’ye döviz girişinin hızlanacağını, bu durumun cari açığın da kapanmasına olumlu katkı yapacağını vurguladı.