Ekonomi İşveren asgaride elini taşın altına koyacak Patronlardan destek geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşveren asgaride elini taşın altına koyacak: Patronlardan destek geldi

Önümüzdeki ay başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde patronlar cephesinden de olumlu işaretler geliyor. Asgari ücret tespitinde işveren kanadını temsil edecek TİSK’in Başkanı Özgür Burak Akkol, işverenler olarak yeni yılda geçerli olacak asgari ücret artışında ellerini taşın altına koyacaklarını söyledi. Akkol, “İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın memnun olmadığı bir durumu arzu etmiyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşveren asgaride elini taşın altına koyacak: Patronlardan destek geldi
İşveren asgaride elini taşın altına koyacak.

Asgari ücret 2023 zammı için milyonlar yıl sonunda komisyondan gelecek açıklamaya odaklandı. Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işveren kanadını temsil edecek olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK) olumlu mesajlar gelmeye başladı. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından yedincisi düzenlenen "İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni"nde, işverenler asgari ücrette ellerini taşın altına koyacakları mesajını verdi.

DENGELİ ÜCRETTEN YANAYIZ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını söyledi.

Akkol, şöyle devam etti: "Son üç asgari ücret artışında işçi, işveren ve hükümet olarak kararın altına üçlü imza attık. Bu hem işveren hem işçi hem de hükümet tarafı razı demek. Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz. Dengeli bir asgari ücret konusunda yine hem işçi konfederasyonlarımızla hem devletimizle çalışmaya gayret göstereceğiz."

İş Sağlığı ve Güvenliği’nin (İSG) odaklandıkları konuların başında geldiğini de dile getiren Akkol, çalışanları daha fazla korumak ve işletmeleri daha güvenli hale getirmek için İSG’de dijital dönüşümün önemine değindi.

YAPAY ZEKADAN BARET UYARISI

Bu konuda yapay zeka uygulamalarını da kullanarak işletmelere yönelik projeler yürüttüklerini bildiren Akkol, "Mesela bir çalışan baret takılması gereken yere baretsiz girmek istediğinde yapay zeka bunu tespit ediyor ve gerekli uyarıları yapıyor. Buradan hareketle bir cep telefonu uygulaması ile çalışan kendi çalışma alanındaki riskleri fotoğraf veya video ile yöneticilerine raporlayabiliyor" şeklinde konuştu.

39 işletme ödüllendirildi

MESS tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri kapsamında 7 kategoride 39 ödül verildi. Ödülleri TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol takdim etti.

İşverene 48,5 milyarlık asgari ücret desteği

Devletin işçi, işveren ve girişimcilere yönelik halihazırda 18 farklı başlıkta prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunuyor. İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürmek üzere 2016'da hayata geçirilen asgari ücret desteği, bu yıl temmuz-aralık dönemi için aylık 100 lira olarak uygulanıyor.

İşverenlerin devlete ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilen bu tutar, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Bu kapsamda, asgari ücret desteği uygulamasıyla bugüne kadar toplam 48,5 milyar lira destek verildi. Salgının etkilerinin kısmen azalmasıyla birlikte 1 Ağustos 2020’de verilmeye başlanan normalleşme desteği, 30 Haziran 2021’de sona erdi.

Çalışanlarını normal çalışma düzenine geçiren iş yerlerine verilen normalleşme desteği kapsamında, 2 milyon sigortalı için işverenlere 5,4 milyar lira destek sağlandı.

Milyonların gözü bu haberde: Asgari ücrette zam mesaisi başlıyor
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Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak artışta. Asgari ücrete bu yıl toplamda yüzde 95 artış yapıldı, 5 bin 500 liraya yükseltildi.
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2023 zammı için süreç aralık ayında başlıyor.
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Asgari ücretlinin beklediği ücret tespit komisyonu ilk toplantısını aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirecek.
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İşçi, işveren ve hükumetten 5er temsilcinin katılacağı komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.
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Asgari ücrette ocak ayında yüzde 50 ile tarihi artışa gidildi.
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Temmuzda ise yüzde 30luk ara zam yapıldı.
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Asgari ücretliden alınan vergilerden de vazgeçildi.
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ARALIK AYINDA TOPLAYACAĞIMÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin Bakan Bilgin , Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız dedi.
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Milyonların gözü bu haberde: Asgari ücrette zam mesaisi başlıyor
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği düzenleme için süreç hızlandı. Asgari ücret tespit komisyonu aralık ayında toplanacak. Artışın emekçileri enflasyon karşısında koruyacak oranda gerçekleşmesi bekleniyor. İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
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