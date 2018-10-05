İtalya borç derdine düştü

Yunanistan ile birlikte 'Avrupa'nın şımarık çocuğu' olarak adlandırılan İtalya, 2008 krizi sonrasında belini doğrultabilmiş değil. Avro bölgesi ve Avrupa Birliği (AB) ekonomik alanı için güney ülkelerinin kamu kesimi borçları hala bilinmezliğini korurken İtalya'nın kemer sıkma politikasına yanaşmaması veya sürekli programları aksatması AB çevrelerini düşündürüyor.

SOSYAL YARDIMDAN VAZGEÇMİYOR

Son olarak, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesinin gelecek üç yıllık bütçe planına ilişkin, "İtalya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 130,9'una denk gelen kamu borcu, 2021 yılı itibarıyla yüzde 126,5 seviyesine indirilecek" dedi. Conte, İtalya'nın gelecek sene bütçesinde gayrisafi yurt içi hasılaya oranla yüzde 2,4 açık vereceğini yineledi. Conte, açığın 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini söyledi.

İşsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform ve sabit vergi oranı gibi planlanan çalışmalara atıfla hükümetin seçim vaatlerinden vazgeçmeyeceğini belirten Conte, bu reformlar sayesinde işsizlik oranının yüzde 7 seviyesine çekileceğini dile getirdi.

BÜYÜME RAKAMI FARKI VAR

Ekonomi Bakanı Tria da İtalya'nın AB ile arasında 10 yılı aşkın süredir yüzde 1 seviyesinde olan büyüme oranı farkını yeni bütçe planı sayesinde gelecek sene kapatacağı kaydetti. Gelecek sene yüzde 0,2, 2020'de yüzde 0,3 ve 2021'de yüzde 0,4 ek yatırımlar yapılacağını bildiren Tria, "Büyüme çalışmalarının esas vasıtası olarak kamu yatırımları yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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