Ekonomi İtalya borç derdine düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İtalya borç derdine düştü

2008 krizinin etkilerini atlatamayan ve borç krizi ile AB’yi zor durumda bırakan İtalya yeniden orta vadeli programı gündemine aldı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesinin gelecek üç yıllık bütçe planına ilişkin, “İtalya’nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 130,9’una denk gelen kamu borcu, 2021 yılı itibarıyla yüzde 126,5 seviyesine indirilecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya'nın kemer sıkma politikasına yanaşmaması veya sürekli programları aksatması AB çevrelerini düşündürüyor.
İtalya'nın kemer sıkma politikasına yanaşmaması veya sürekli programları aksatması AB çevrelerini düşündürüyor.

Yunanistan ile birlikte 'Avrupa'nın şımarık çocuğu' olarak adlandırılan İtalya, 2008 krizi sonrasında belini doğrultabilmiş değil. Avro bölgesi ve Avrupa Birliği (AB) ekonomik alanı için güney ülkelerinin kamu kesimi borçları hala bilinmezliğini korurken İtalya'nın kemer sıkma politikasına yanaşmaması veya sürekli programları aksatması AB çevrelerini düşündürüyor.

SOSYAL YARDIMDAN VAZGEÇMİYOR

Son olarak, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesinin gelecek üç yıllık bütçe planına ilişkin, "İtalya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 130,9'una denk gelen kamu borcu, 2021 yılı itibarıyla yüzde 126,5 seviyesine indirilecek" dedi. Conte, İtalya'nın gelecek sene bütçesinde gayrisafi yurt içi hasılaya oranla yüzde 2,4 açık vereceğini yineledi. Conte, açığın 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini söyledi.

İşsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform ve sabit vergi oranı gibi planlanan çalışmalara atıfla hükümetin seçim vaatlerinden vazgeçmeyeceğini belirten Conte, bu reformlar sayesinde işsizlik oranının yüzde 7 seviyesine çekileceğini dile getirdi.

BÜYÜME RAKAMI FARKI VAR

Ekonomi Bakanı Tria da İtalya'nın AB ile arasında 10 yılı aşkın süredir yüzde 1 seviyesinde olan büyüme oranı farkını yeni bütçe planı sayesinde gelecek sene kapatacağı kaydetti. Gelecek sene yüzde 0,2, 2020'de yüzde 0,3 ve 2021'de yüzde 0,4 ek yatırımlar yapılacağını bildiren Tria, "Büyüme çalışmalarının esas vasıtası olarak kamu yatırımları yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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  • AB İLE BÜTÇE KRİZİ DEVAM EDİYOR
  • İtalya’nın gelecek sene için bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak İtalyan hükümeti, uzun müzakereler sonucunda işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform gibi vaatlerini gerçekleştirmek adına bütçede fazladan yüzde 0,8 oranında açık verilmesini kararlaştırmıştı. İtalya’nın bu bütçe planına AB’den olumsuz tepki ve eleştiriler gelmişti. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan’daki gibi bir krizle İtalya’da uğraşmak istemediğini dile getirerek, “İtalya, özel ve fazladan bir muamele istiyorsa bu avronun sonu anlamına gelebilir, çok sert olmalıyız. İtalya, bütçe hedeflerinden uzaklaşıyor” demişti.
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