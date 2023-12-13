İtalya ile ticaretimiz dört kat arttı

Etkinlikte, Türkiye'den Desa Deri ve İtalya'dan Pietro Fiorentini Spa şirketlerinin ödülü verildi. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknolojideki paradigma değişimlerine odaklanan yeni başarı öyküleri yazacaklarını belirterek, "Bu doğrultuda İtalyan dostlarımızla her iki ülkenin ekonomisine ve Ar-Ge altyapılarına değer katacak işbirliklerine hazırız" dedi. 2002 yılından bu yana Türkiye-İtalya arasındaki ticaret hacminin 4 kat arttığına dikkat çeken Kacır, "Ticaret hacmimizde bu yukarı yönlü ivmeyi bu yıl da sürdürüyoruz. Ticaret hacminde 30 milyar dolarlık hedefimize çok yakın zamanda ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu. İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini de “Bugün baktığımızda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin rekor seviyeye geldiğini görüyoruz. İtalya ticari ilişkilerde sağlam bir şekilde Türkiye’nin en büyük beşinci ortağı durumunda. Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda ise Türkiye’nin ikinci büyük partneriyiz. Ticaret hacmimiz 26 milyar doların üzerinde ve büyümeye devam ediyor. Bu başarıdan hepimiz gurur duyuyoruz” dedi.