Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım övgüsü

Türkiye'nin son 15 yılda çok hızlı bir ekonomik gelişim gösterdiğini ifade eden İtalyan küratör Prof. Luca Molinari, "Bundan sonra hayatın kalitesinin artırılması için gerekli hizmetler sunulacaktır. Türkiye'de ekonomi iyi seyrediyor, şimdi sıra hayatın kalitesini artırmakta. Türkiye, kendi kültürel farkındalığı ve tasarımının değeri için gerekli eğitimleri sunmalı." diye konuştu.

TRAFİĞE SEBEP OLMAYACAK TASARIMLAR GELİŞECEK

Molinari, gelecek 20 yılda petrolün azalması ve ekolojinin getirdikleriyle tamamen farklı modellerde otomotivlere sahip olunacağını aktararak, "Küçük ve doğa dostu otomotivler tasarlamak fantastik olacaktır. Bu şekilde şehirlerdeki ekoloji ve trafiğe sebep olmayacak otomotiv tasarımlarının gelişeceğini düşünüyorum." dedi.

Yerli otomobilin sedan modeli.

ÇAĞDAŞ BİR TASARIMA SAHİP

Geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin de konuşan Molinari, yerli otomobilin çağdaş ve iyi bir tasarıma sahip olduğunu belirterek, "Otomobil, çevre kalitesini artıracaktır." ifadesini kullandı.

Elektrikli otomotiv sektörünün çok hızlı geliştiğini aktaran Molinari, "Bu sektörde yeni otomotiv vizyonlarının ve yeni tip otomotivlerin isteği de artıyor. İyi bir fikir, her daim fark yaratır. Bu yarışta diğerlerine benzemekten ziyade inovatif olmak gerekiyor. Küresel otomotiv pazarında insanlar yeniliği keşfetmek istiyor." diye konuştu.

Yerli otomobilin SUV modeli.

ÜLKENİN KİMLİĞİNİ YANSITIYOR

Molinari, yerel, ulusal ve ulusal kimliğe ait olan her şeyin akışkan olduğu küresel bir dünyada yaşandığına işaret ederek, "İyi bir tasarım ve mimari, ulusun ve toplumun kimliğini oluşturuyor. Bir ülkenin farklı bir ülkede kendi mimari tarzıyla inşa etiği konsolosluk, o ülkenin kimliğini gösteriyor." dedi.

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Küresel tasarıma sahip küresel ürünlerin bugün dünya ticaretinde önem arz ettiğini vurgulayan Molinari, şunları kaydetti:

"Çok fazla iş oluşturmak için küresel düşünmeniz gerekiyor. Mesele şu ki, muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl içinde değişecek olan kişiselleştirilebilen nesneyi küreselleştireceğiz. Genç tasarımcıların yenilik yapması, sadece bir nesne bağlamında değil, değişen bir toplumun yeni arzusunu okuyabilen bir şey icat etmesi de iyidir."

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