Ekonomi Türkiyenin Otomobiline tasarım övgüsü
OTOMOTİV

İtalyan küratör Luca Molinari'den Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım övgüsü:

Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım övgüsü

Yerli otomobilin tasarımını değerlendiren İtalyan küratör Prof. Luca Molinari, Türkiye'nin Otomobili'nin çağdaş ve iyi bir tasarıma sahip olduğunu belirterek, "Otomobil, çevre kalitesini artıracaktır." dedi.

Haber Merkezi AA
TOGG tarafından tasarlanan yerli otomobilin SUV modeli.
TOGG tarafından tasarlanan yerli otomobilin SUV modeli.

Türkiye'nin son 15 yılda çok hızlı bir ekonomik gelişim gösterdiğini ifade eden İtalyan küratör Prof. Luca Molinari, "Bundan sonra hayatın kalitesinin artırılması için gerekli hizmetler sunulacaktır. Türkiye'de ekonomi iyi seyrediyor, şimdi sıra hayatın kalitesini artırmakta. Türkiye, kendi kültürel farkındalığı ve tasarımının değeri için gerekli eğitimleri sunmalı." diye konuştu.

TRAFİĞE SEBEP OLMAYACAK TASARIMLAR GELİŞECEK

Molinari, gelecek 20 yılda petrolün azalması ve ekolojinin getirdikleriyle tamamen farklı modellerde otomotivlere sahip olunacağını aktararak, "Küçük ve doğa dostu otomotivler tasarlamak fantastik olacaktır. Bu şekilde şehirlerdeki ekoloji ve trafiğe sebep olmayacak otomotiv tasarımlarının gelişeceğini düşünüyorum." dedi.

Yerli otomobilin sedan modeli.

ÇAĞDAŞ BİR TASARIMA SAHİP

Geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin de konuşan Molinari, yerli otomobilin çağdaş ve iyi bir tasarıma sahip olduğunu belirterek, "Otomobil, çevre kalitesini artıracaktır." ifadesini kullandı.

Elektrikli otomotiv sektörünün çok hızlı geliştiğini aktaran Molinari, "Bu sektörde yeni otomotiv vizyonlarının ve yeni tip otomotivlerin isteği de artıyor. İyi bir fikir, her daim fark yaratır. Bu yarışta diğerlerine benzemekten ziyade inovatif olmak gerekiyor. Küresel otomotiv pazarında insanlar yeniliği keşfetmek istiyor." diye konuştu.

Yerli otomobilin SUV modeli.

ÜLKENİN KİMLİĞİNİ YANSITIYOR

Molinari, yerel, ulusal ve ulusal kimliğe ait olan her şeyin akışkan olduğu küresel bir dünyada yaşandığına işaret ederek, "İyi bir tasarım ve mimari, ulusun ve toplumun kimliğini oluşturuyor. Bir ülkenin farklı bir ülkede kendi mimari tarzıyla inşa etiği konsolosluk, o ülkenin kimliğini gösteriyor." dedi.

Küresel tasarıma sahip küresel ürünlerin bugün dünya ticaretinde önem arz ettiğini vurgulayan Molinari, şunları kaydetti:

"Çok fazla iş oluşturmak için küresel düşünmeniz gerekiyor. Mesele şu ki, muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl içinde değişecek olan kişiselleştirilebilen nesneyi küreselleştireceğiz. Genç tasarımcıların yenilik yapması, sadece bir nesne bağlamında değil, değişen bir toplumun yeni arzusunu okuyabilen bir şey icat etmesi de iyidir."

50 markada tağşiş çıkınca üreticiler isyan etti: Hapis cezası getirilsin
EKONOMİ
50 markada tağşiş çıkınca üreticiler isyan etti: Hapis cezası getirilsin

Yoğun şikayet üzerine bakanlık harekete geçti: 3 bankaya para cezası
EKONOMİ
Yoğun şikayet üzerine bakanlık harekete geçti: 3 bankaya para cezası

Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor
EKONOMİ
Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor
81 ilde 6 gün sürecek

81 ilde 6 gün sürecek

​Pakdemirli açıkladı: Bakanlık seferberliğe başlıyor.
21,5 milyar TL fazla verdi

21,5 milyar TL fazla verdi

​Ocak ayı bütçe dengesi verileri açıklandı.
Yeni bir ateşkeshattı kurulabilir

Yeni bir ateşkes
hattı kurulabilir

​Türk-Rus heyetleri Moskova'da bir araya geliyor.
5 yıl sonra<br>evladıyla kucaklaştı

5 yıl sonra
evladıyla kucaklaştı

HDP önündeki bir anne daha evladına kavuştu.
İyi Parti'de <br>bir istifa daha!

İyi Parti'de
bir istifa daha!

Gerekçeleri arasında Ekrem İmamoğlu da var!
İki zorunluluk<br>birden geliyor

İki zorunluluk
birden geliyor

​İkinci el araç ilanlarına yönelik düzenleme yolda.

Yerli otoya<br>tasarım övgüsü

Yerli otoya
tasarım övgüsü

​İtalyan ünlü isim aracın tasarımını değerlendirdi.

3 bankaya<br>para cezası

3 bankaya
para cezası

​Yoğun şikayet üzerine bakanlık harekete geçti.
Hapis<br>cezası getirilsin

Hapis
cezası getirilsin

50 markada tağşiş çıkınca üreticiler isyan etti.
Tatil kabusa dönüştü

Tatil kabusa dönüştü

Koronavirüs geceliği 3 bin dolarlık lüks gemi turuna çıkan tatilcilerin seyahatlerini kabusa çevirdi.
13 ile yağış uyarısı

13 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
1771'e yükseldi

1771'e yükseldi

​Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybetti.
Kar kalınlığı<br>6 metreyi geçti

Kar kalınlığı
6 metreyi geçti

Yoğun kar sonrası ortaya çıkan görüntü şaşırtıyor.
Bardak fırlatıp<br>masaları devirdi

Bardak fırlatıp
masaları devirdi

Kadın müşteri kafede ortalığı birbirine kattı.
Bileti kesildi

Bileti kesildi

İddialı sözler söyledi, hiçbirini yerine getiremedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.