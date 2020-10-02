İtalyanlar kaçak fuar açtı

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Abdulsabur Endican, İtalya'da düzenlenen MICAM Fuarı'nda pandemiden dolayı beklediği talebi göremeyen İtalyan firmalarının Türkiye'de kaçak fuar düzenleme girişiminde bulunduklarını söyledi.

13 İTALYAN FİRMA OTELDE TANITIM YAPTI

Ayakkabı sektörünün pandemi sürecindeki ilk fiziksel fuarı olma özelliği taşıyan ve CNR Expo Yeşilköy'de düzenlenen "63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD)", salgına karşı tüm önlemler alınarak dün İstanbul'da kapılarını açtı. AYMOD kapsamında sektör temsilcileri, benzeri az rastlanan bir olaya tanık oldu.

Abdulsabur Endican

Abdulsabur Endican, şunları söyledi: "İtalya'da düzenlenen fuarda beklediğini bulamayan İtalyan ayakkabı markaları, gelmişler Türkiye'de yasal olmayan şekilde, bize çok yakın bir otelin en alt katını tutarak fuar yapmaya kalkıyorlar. Bunu bize gelen alım heyetlerine davet göndermeleri sayesinde öğrendik. Bizim getirdiğimiz müşteriyi davet etmişler. Kendileri İtalya'da MICAM Fuarı'nı düzenlediler ama pandemiden dolayı gelen olmadı. Bu bilgiyi yetkili mercilerle paylaştık. Bu çok büyük bir olay. Boş durmuyoruz, elimizden geleni yapacağız. Davetlerinde en az 13 İtalyan firmanın burada bulunduğu bilgisi var. Koskoca İtalyan markaları, bize gelen alım heyetlerini yasal olmayan yollarla kapma peşinde. Bizim fuardan yer isteselerdi, para almadan bunu yapardık."

RUS VE UKRAYNALI MÜŞTERİ AVLIYORLAR

Endican, firmaların, adreslerin, davet metinlerinde 1-2-3 Ekim tarihlerinde İstanbul'da fuar düzenlediklerinin açık açık yazdığını aktardı. Endican, şu bilgileri verdi: "Bu bahsettiğimiz markalar, gerçekten İtalya'nın en büyük ayakkabı markaları. Akıl alır gibi değil. Türkiye'ye gelip, bizim fuarın başlamasıyla birlikte, bizim yanı başımızda üç gün sürecek bir fuar organize etmeye çalışıyorlar. İtalya ayakkabı sektörü şu an zor durumda. İtalya'daki fuara bu sene Rus ve Ukraynalı alıcılar gitmedi. Ama Türkiye'ye gelen çok sayıda alım heyeti var. İtalyan markalar da kendilerince böyle bir çözüm bulmuşlar ama biz buna izin vermeyeceğiz."

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