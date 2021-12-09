Ekonomi İtalyaya ihracatta rekor tazelendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İtalya'ya ihracatta rekor tazelendi

Türkiye, İtalya'ya ekim ayında 1 milyar 26 milyon dolar olan aylık ihracat rekorunu kasımda 1 milyar 39 milyon dolara taşıdı. Otomotiv endüstrisi, kasımda İtalya'ya 181,4 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
İtalyaya ihracatta rekor tazelendi
Foto/arşiv

Türkiye, kasım ayında İtalya'ya aylık ihracat rekorunu 1 milyar 39 milyon dolara taşıdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 artarak 21 milyar 468,5 milyon dolara yükseldi.

İtalya'ya yapılan dış satımda da bu dönemde rekor tazelendi.

Türkiye, İtalya'ya ekim ayında 1 milyar 26,1 milyon dolar olan aylık ihracat rekorunu kasım ayında 1 milyar 39,2 milyon dolara taşıdı. İtalya'ya kasım yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 40,6 artış kaydetti.

Böylece İtalya, kasımda Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 4'üncü ülke olarak kayıtlara geçti.

Kasım ayında Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ilk 3 ülke ise 1 milyar 618,5 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 436,8 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 192,6 milyon dolarla ABD olarak gerçekleşti.

İtalya'dan en fazla otomotiv endüstrisine talep geldi

İtalya'ya geçen ay en fazla ihracatı, otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisi, kasımda İtalya'ya 181,4 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisini, 161,3 milyon dolarla çelik, 98,5 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri, 90 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 85,8 milyon dolarla fındık ve mamulleri izledi.

İtalya'ya dış satım yapan 27 sektörün 22 tanesi ihracatını artırırken, 5'inin ihracatı ise geriledi.

İtalya'ya değer bazında ihracatını en fazla artıran sektör, 114,5 milyon dolarla çelik sektörü oldu. Bu sektörü, 69,7 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 45 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 41,4 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri izledi.

Ülkeye, kimyevi maddeler ve mamullerinin dış satımı ise kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre, 24,5 milyon dolar artarak 82,1 milyon dolara çıktı.

İtalya'ya en fazla İstanbullu şirketler dış satım yaptı

Kasım ayında Türkiye'nin 62 ilinden İtalya'ya dış satım gerçekleşti.

İtalya'ya en fazla ihracat, 380,3 milyon dolarla İstanbul'dan gerçekleşti.

Ülkeye, İstanbul'un ardından Bursa 78,8 milyon dolar, Kocaeli 66,8 milyon dolar, İzmir 65,7 milyon dolar, Trabzon 58,6 milyon dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

İtalya'ya değer bazında ihracatını en fazla artıran iller ise 118,6 milyon dolarla İstanbul, 53,4 milyon dolarla Trabzon oldu.

Ülkeye, Hatay'ın ihracatı 35,3 milyon dolar artarak 43,8 milyon dolara, Zonguldak'ın ihracatı 22,4 milyon dolar artışla 22,7 milyon dolara, Ankara'nın ihracatı 22 milyon dolar yükselerek 43,8 milyon dolara çıktı.

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