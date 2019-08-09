Ekonomi İthal edilen canlı bitkiler gözetime tabi tutulacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İthal edilen canlı bitkiler gözetime tabi tutulacak

Canlı bitki, mantar miselleri (tohum), kesme çiçek ve çiçek tomurcuklarının da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatı gözetime tabi tutulacak.

Haber Merkezi AA
Gümrük beyannamesi kapsamında brüt 5 kilogram veya daha az miktarda ithal edilecek ürünler için kayıt uygulaması yapılmayacak.
Gümrük beyannamesi kapsamında brüt 5 kilogram veya daha az miktarda ithal edilecek ürünler için kayıt uygulaması yapılmayacak.

Canlı bitki, mantar miselleri (tohum), kesme çiçek ve çiçek tomurcuklarının da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatı gözetime tabi tutulacak.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, canlı bitkiler, çelikler, daldırmalar, mantar miselleri, kesme çiçek ve çiçek tomurcuklarını ithal etmek isteyenler, gerekli bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen merkezlere kaydettirecek.

  • Gümrük beyannamesi kapsamında brüt 5 kilogram veya daha az miktarda ithal edilecek ürünler için kayıt uygulaması yapılmayacak.

Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru formu tam ve usulüne uygun şekilde doldurulacak ve istenen belgelerle eksiksiz şekilde kayıt merkezlerinden birine iletilecek. Kayıt belgesi başvuruları, en geç 10 iş günü içinde sonuçlandırılacak.

  • Kayıt belgesinin geçerlilik süresi 45 gün olacak. Belge, birden fazla beyanname için kullanılamayacak ve süresi uzatılamayacak.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, kayıt belgesindeki kıymet veya miktarı toplam yüzde 5'ten az oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemeyecek.

Tebliğ, 45 gün sonra yürürlüğe girecek.

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