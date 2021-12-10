Ekonomi İthalatın birim değerinde yüzde 39 artış
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İthalatın birim değerinde yüzde 39 artış

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12, ithalat birim değer endeksi yüzde 39 arttı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İthalatın birim değerinde yüzde 39 artış
Foto/arşiv

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, ihracat birim değer endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 yükseldi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,6, yakıtlarda yüzde 100,3 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,1 artış kaydetti.

İthalat birim değer endeksi bu dönemde yıllık bazda yüzde 39 yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 53,9, yakıtlarda yüzde 184 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,7 artış gösterdi.

İhracat miktar endeksi yüzde 7,3 arttı

İhracat miktar endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 artış olarak kayıtlara geçti. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,1, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,6 artarken, yakıtlarda yüzde 8,8 azaldı.

İthalat miktar endeksi ise ekimde yıllık bazda yüzde 18,8 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,5, yakıtlarda yüzde 8,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, eylülde 147,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,5 artarak ekimde 150,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ekim 2020'de 144,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 11,6 artarak, Ekim 2021'de 161,1'e çıktı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, eylülde 105,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,5 azalarak, ekimde 98,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise, Ekim 2020'de 114,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 16,1 azalarak, Ekim 2021'de 96 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ekim 2020'de 98,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 19,1 puan azalarak, Ekim 2021'de 79,2 oldu.

Türkiye'den 11 ayda 8,6 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi
TEKNOLOJİ
Türkiye'den 11 ayda 8,6 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi

TOKİ yüzlerce arsayı uygun fiyatla satışa çıkarıyor
EKONOMİ
TOKİ yüzlerce arsayı uygun fiyatla satışa çıkarıyor

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı
EKONOMİ
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı
İzmirde değişmeyen manzara

İzmir'de değişmeyen manzara

​Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.
İstanbulda feci kaza

İstanbul'da feci kaza

​Babasının ekmek teknesi mezar oldu.
Ankarada feci kaza: 6 ölü, 3 yaralı

​Tüketici dernekleri stokçuluğa karşı fiyat etiketli ambalaj uygulamasını öneriyor.

​İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye'ye sipariş yağıyor.

SP'den ​Türkiye açıklaması: Büyüme tahminini % 8,6'dan % 9,8'e yükseltti.

​Meclis'e sunulacak yeni yargı paketinde “kadına şiddet” konusu da yer alacak.

BM, kaliteli kriminal inceleme faaliyetleri için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam düşmanlığıyla mücadeleye dikkat çekti.

​Donald Trump eski dostuna ateş püskürüyor.

​Şehit annesi Dilber Kılavuz evladına son kez veda etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.