Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç yeniden başkan seçildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İTO Başkanı Avdagiç yeniden başkan seçildi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 273 üyeli İstanbul Ticaret Odası Meclisi’nde yapılan seçimde 184 oyla yeniden başkan olarak seçildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İTO Başkanı Avdagiç yeniden başkan seçildi
Şekib Avdagiç

İstanbul iş dünyası yeni başkanını seçti. Türkiye’de ortalama her 4 şirketten 1’inin üyesi olduğu Türkiye’nin en büyük odası İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç oldu.

Yeni ekonomi modeli kazandı: Şekib Avdagiç İTO seçimlerinde ezici bir çoğunlukla güven tazeledi
EKONOMİ
Yeni ekonomi modeli kazandı: Şekib Avdagiç İTO seçimlerinde ezici bir çoğunlukla güven tazeledi

184 oyla kazandı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 273 üyeli İstanbul Ticaret Odası Meclisi’nde 184 oyla yeniden İstanbul Ticaret Odası Başkanı Seçildi. Rakibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’ün kardeşi Atilla Bingöl, 83 oyda kaldı. Geçerli oyların yüzde 69’unu alan Şekib Avdagiç, siyasi zemine çekilmek istenen İTO seçimlerinde muhalefete ağır bir yenilgi yaşattı. Avdagiç, 2022-2026 döneminde İTO’ya liderlik edecek.

Tarihin en yoğun katılımlı İTO seçimi tamamlandı
EKONOMİ
Tarihin en yoğun katılımlı İTO seçimi tamamlandı
İki oyuncak toplatılıyor

İki oyuncak toplatılıyor

​Aileler dikkat: Bakanlık 'para cezası var' diyerek duyurdu.
25 bin TL harcayarak 5 ayda yaptı

25 bin TL harcayarak 5 ayda yaptı

Herkes 'olmaz yürümez' diyordu: Balkonda bitirdi.
Avdagiç yeniden başkan

​İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde kazanan belli oldu.

G20'de üst düzey zirve: Türkiye koridorda yaşanan sorunun çözülmesini sağladı.

10 ay içerisinde ​12 milyar dolara yaklaştı.

Kurusu yaşından 10 kat daha pahalı

Kurusu yaşından 10 kat daha pahalı

​'Çikolata gibi doğrayıp kurutuyoruz lezzeti daha farklı oluyor.'

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı.

Bahçeli: HDP'nin siyasette yer almasına tahammül edemiyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.