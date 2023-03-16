İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç - Togg
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı
Şekib Avdagiç
, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin otomobili Togg için ön siparişlerin başlamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Avdagiç, şunları kaydetti:
"Doğuştan elektrikli Togg T10X için ön sipariş başladı. Togg dijital geleceğimiz için önemli bir kapıyı aralamadı, sonuna kadar açtı. Akıllı cihaz, yeni nesil araç geliştirme yarışında sembol bir proje olarak yeni markalara ilham ve enerji verecek. Katkı sağlayanları kutluyorum."
#Şekib Avdagiç
#Togg
#İstanbul Ticaret Odası (İTO)
2 saat önce
İTO Başkanı Avdagiç'ten Togg açıklaması
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