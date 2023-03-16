|
Reklam
Reklam
Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç'ten Togg açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Togg dijital geleceğimiz için önemli bir kapıyı aralamadı, sonuna kadar açtı." açıklamasında bulundu.

12:49 . 16/03/2023 Perşembe
Diğer
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç - Togg

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç - Togg

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı
Şekib Avdagiç
, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin otomobili Togg için ön siparişlerin başlamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Doğuştan elektrikli Togg T10X için ön sipariş başladı. Togg dijital geleceğimiz için önemli bir kapıyı aralamadı, sonuna kadar açtı. Akıllı cihaz, yeni nesil araç geliştirme yarışında sembol bir proje olarak yeni markalara ilham ve enerji verecek. Katkı sağlayanları kutluyorum."


#Şekib Avdagiç
#Togg
#İstanbul Ticaret Odası (İTO)
2 saat önce
default-profile-img
İTO Başkanı Avdagiç'ten Togg açıklaması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, sadece bölgede değil tüm dünyada sözü geçen bir ülke haline geldi
Karabağ'da mayın patladı: 2 Azerbaycanlı hayatını kaybetti
El Salvador’dan yeni görüntüler: Yüzlerce mahkum daha 'mega' hapishaneye nakledildi
Bolu'da deprem meydana geldi
Rus jetlerinin ABD İHA'sını düşürme anı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.