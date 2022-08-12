Ekonomi İTO Başkanından küresel krizi fırsata çevirmek için üç öneri
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İTO Başkanı'ndan küresel krizi fırsata çevirmek için üç öneri

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Küresel ticarette öne çıkan tedarik avantajımızı iyi değerlendirirsek, bu dönemde ülkemize pozitif ayrışma imkanı sağlayabiliriz. İkinci olarak bize düşen bu dönemde pazar ve ürün çeşitlendirmesine gitmek olmalıdır. Üçüncüsü kredi kullanımını kısıtlamaya yönelik yaklaşımlar, bir negatif döngüye dönüşme riski oluşturabilir. Bu da bizi küresel resesyonda pozitif ayrışmadan alıkoyabilir” dedi.

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Haber Merkezi İHA
İTO Başkanından küresel krizi fırsata çevirmek için üç öneri
​İTO Başkanı Şekib Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, dünya ekonomisinin yeni bir ekonomik resesyonun eşiğinde olduğunu belirterek, “Küresel ekonomide beklenen krizin Türkiye için tehditlerin yanı sıra önemli fırsatlar da sunacağını öngörüyoruz. Bu noktada bazı hususlara dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

Avdagiç, Oda’nın Ağustos ayı Meclis toplantısında ekonomideki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin pandemi sonrası ihracatta yakaladığı olumlu seyrin devam ettiğini kaydeden Avdagiç, “Küresel ticarette pandemi sonrası öne çıkan tedarik avantajımızı iyi değerlendirirsek, bu dönemde ülkemize pozitif ayrışma imkanı sağlayabiliriz. Bize düşen bu dönemde küresel resesyondan mümkün olduğunca az etkilenmek; üretim maliyetlerini dengede tutarak rekabet avantajı sağlamak ve bununla da yetinmeyerek pazar ve ürün çeşitlendirmesine gitmek olmalıdır." diye konuştu.

"Kredi kullanımını kısıtlamaya yönelik her türden politika, bir negatif döngüye dönüşme riski oluşturabilir"

Finansmana erişim konusunda yaşanan sıkıntıların hızla aşılmasının büyük önem taşıdığını kaydeden İTO Başkanı Avdagiç, faiz oranlarındaki artışla birlikte, bankacılık sektörünün kullandırdığı ticari kredilerin arındırılmış olarak yıllık artış hızının iki ay öncesine göre yüzde 50 azaldığını söyledi.

Kredi mekanizmasının bozulmasının üretimin, ticaretin ve ihracatın daralması anlamına geleceğini kaydeden Avdagiç, "Dolayısıyla, kredi kullanımını kısıtlamaya yönelik her türden politika, üretimi baskılama ve zincirleme etkilerle ekonominin değil tüm alanlarına sirayet eden bir negatif döngüye dönüşme riski oluşturabilir. Bu da bizi küresel resesyonda pozitif ayrışmadan alıkoyabilir, orta vadeli daha büyük sorunlarla karşı karşıya bırakabilir." uyarısında bulundu.

Avdagiç, ihracata yönelik kredilerin önemine dikkati çekerek, "İhracata yönelik kredilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti hiç de zor ya da karmaşık bir süreç değil. Firmalarımızın kendi üretim alanlarında ihracat için ihtiyaç duyduğu girdiler, buna ilişkin finansman ihtiyacı ve söz konusu ihracatın ne kadar sürede gerçekleştiği belgelere dayalı olarak izlenebilmektedir." dedi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bu kapsamda, özellikle ihracatçı firmalarımıza verilen reeskont kredilerinin kesinlikle azaltılmaması gerektiğini söyledi.

“Enflasyon muhasebesinin uygulanması gerektiği açıktır”

Enflasyonla mücadelenin odaklanılması gereken önemli bir sorun olduğunu kaydeden Avdagiç, enflasyon muhasebesinin uygulanmasını talep etti. Avdagiç şöyle konuştu: "Yüksek enflasyonla oluşan fiktif kârların vergilendirilmesi konusu yakın dönemin önemli başlıklarından birini oluşturacaktır. Bu çerçevede enflasyon muhasebesinin uygulanması gerektiği açıktır. İşletme sermayesi ihtiyacı giderek artan şirketlerimizin, bir de yüksek enflasyon nedeniyle sermayelerinin vergilendirilmesi ve ilave sermaye erozyonu yaşamasının önüne geçmeliyiz."

Meclis konuşmasında artan enerji fiyatlarının oluşturduğu maliyet baskısına da dikkati çeken Avdagiç, "Durgunluğa doğru gidilen ve sorunların devam ettiği küresel ekonomide Türkiye olarak biz enerjimizin büyük bölümünü ’enerjiye’ harcamalıyız. Ülke olarak kalıcı şekilde enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikaların hızlandırılması gibi acil bir görevle karşı karşıyayız." dedi.

"Türkiye küresel piyasalarda tahılın fiyatını belirlemiştir"

Avdagiç, Türkiye’nin son iki hafta içinde bölgesel liderliğini göstererek, tahıl koridorunun açılmasının mimarı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle Ukrayna limanlarından açılan tahıl koridorunun önemine dikkati çeken Avdagiç, “Türkiye, küresel piyasalarda deyim yerindeyse tahılın fiyatını belirlemiştir. Daha ilk sevkiyatın tarihinin açıklanmasıyla birlikte küresel piyasalarda tahıl fiyatları yüzde 20 civarında geri çekildi. Savaştan önce Afrika ülkelerinin büyük bir bölümü buğday ihtiyacının yüzde 30’undan fazlasını Rusya ve Ukrayna’dan ithalatla karşılıyordu. Diliyoruz ki, bu anlaşma Ukrayna ve Rusya aralarındaki sorunların çözümü için bir başlangıç oluşturur ve benzer sorunların çözümüne örnek teşkil eder.” dedi.

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