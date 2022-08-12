Ekonomi Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde asfalt çalışması Ulaşım iki şeritten sağlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt çalışması: Ulaşım iki şeritten sağlanacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Edirne istikametinde asfalt bakım çalışması yapılacağını bildirdi. 13 Ağustos saat 24.00'te başlayacak çalışma, 14 Ağustos saat 10.00'da tamamlanacak.

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Haber Merkezi AA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde asfalt çalışması: Ulaşım iki şeritten sağlanacak
Foto/arşiv

KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, çalışmalar, 13 Ağustos'ta saat 24.00'te başlayacak ve 14 Ağustos'ta saat 10.00'da bitirilecek.

Çalışma sürecinde, Edirne istikametinde trafik tek şeride düşürülecek, sağdaki 2 şeritte 25 milimetrelik "Taş Mastik Asfalt" tabakası kazınıp yeni asfalt serimi saat 05.00'te tamamlanacak.

Asfaltın soğuma süresince trafik iki şeride çıkarılacak. Soğuma tamamlandıktan sonra şerit çizgileri çizilerek saat 10.00'da köprü 4 şerit olarak yeniden trafiğe açılacak.

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