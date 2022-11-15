​İvedik OSB dünya bankasını ağırladı.

Üretirken korumayı motto haline getiren İvedik OSB, çevresel hassasiyeti yüksek olan projeleri ile Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım planına dâhil edilerek ilk 11 proje arasında yerini almıştı.

İLK 11 PROJE İÇİNDE

Dünya Bankasının “finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi” kapsamında, İvedik OSB 1.1 bileşenden SCADA projesi ve 1.2 bileşenden de GES kurulumu projelerine fizibilite çalışmaları hazırlamıştı. Bu sayede ” Finansmanlı OSB Kredilendirme Projesi “ ile 2022 yatırım planına dâhil olan İvedik OSB, “SCADA ve GES “projelerini Dünya Bankası ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı heyetini Teknopark Ankara’da ağırlayarak proje sunumlarını gerçekleştirdi .

Proje ait sunumları İvedik OSB Bölge Müdürü Fatih ÖZTEPE, Teknopark Ankara Genel Müdürü Berk YAVRU ve proje sorumlusu Halilcan GÜNGÖR yaptı. Heyet toplantı sonrası Nar Kuluçka Merkezi, Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lise kampüsü, yurt alanı ve bölge firmamız “NORMED” firma ziyareti etti.

REKLAM

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BÜYÜYEN DEĞER İVEDİK OSB

Toplantıda açılış konuşması ve bölge sunumu yapan İvedik OSB Bölge Müdürü Fatih ÖZTEPE, Geçmişten günümüze büyüyen bölgesel bir değer olarak İvedik OSB’nin 1987 den itibaren günümüze kadar olan kuruluş sürecini Dünya bankası yetkililerine detaylarıyla aktardı.

Öztepe, bölgemiz küçük ve orta ölçekli binlerce sanayi ve hizmet kuruluşlarından meydana gelmektedir. Firmalarımız, yerli üretimi odağına koyarak birçok sektörde üretim ve ihracat yapmaktadır. Firmalarımız, Ankara olmak ürere Ülke ekonomisine her yıl önemli katkılar sağlayarak ihracatın artışında önemli bir rol üstlenmektedir.

GİRİŞİMCİLİK RUHU İLE KURULDU

Öztepe, 1987 yılında fikir aşaması ile girişimcilik ruhunu taşıyan o dönemdeki sanayiciler üretim ve ekonomiye katkı sağlamak için giriştikleri bu yolda bu gün itibarıyla Türkiye’nin kendi alanında en önde OSB’leri arasında yer alan İvedik OSB geçmişten günümüze hiç durmadan büyüyerek bir değer haline gelmiştir. İvedik OSB, bölge katılımcılarına verdikleri hizmetler sayesinde firmalarımızın üretim kapasiteleri ve ihracat rakamlarının gün ve gün arttığını belirterek “İvedik OSB kendi içerisinde büyük bir ekosisteme sahip” olduğunu ifade etti.

REKLAM

TÜRKİYENİN İLK UYGULAMALI TEKNOKENTİYİZ

”Finansmanlı OSB Kredilendirme Projesi “lansmanı kapsamında Teknopark Ankara sunumunu gerçekleştiren Genel Müdür Berk YAVRU 30 yıllık sanayi birikimi üzerine girişimci ruh ile kurulmuş ve her aşaması öncesinde planlanarak sanayideki teknoloji gelişimine katkı sağlamak adına İvedik OSB ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ortaklığıyla kurulan Teknopark Ankara “Türkiye’nin ilk uygulamalı teknoparkıdır” dedi.

Yavru, Teknokentimiz içinde faaliyet gösteren girişimci teknoloji firmalarımız katma değeri yüksek olan her sektöre hizmet ve proje üretmektedir. Teknopark Ankara %100 doluluk oranı nitelikli AR-GE projeleri ile Türkiye’nin önemli Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasına girmiştir.

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının düzenlediği 8. AR-GE ve Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesinde “Erken Aşama Teknoloji Geliştirme Bölgesi” ödülünü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden alarak bu başarısını taçlandırmıştır.

REKLAM

Yavru, Teknoparkımız içerisinde “UNİCOR” olma yolunda hızlıca ilerleyen, savunma sanayi odaklı önemli projeler yapan, medikal sanayide dünya sıralamasında ilk 10 giren ve uluslararası yatırımcıların ilgisini çeken firmalarımızın başarıları ile gurur duymaktayız. Firmalarımızın bu yolculuğunda en asli görevimiz onlara yol göstermek ve büyümelerine katkı sağlamaktır dedi.