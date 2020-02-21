Ekonomi İzinsiz limite ceza
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İzinsiz limite ceza

Bankacılık Yasası'nda önemli değişiklikler içeren düzenleme Meclis'te görüşülmeye başlandı. Müşteri sırrı olarak tanımlanan verileri bankalar daha sıkı korumak zorunda olacak. Müsteri talebi olmaksızın kart limiti artışları için 25 bin liradan 50 bin TL’ye kadar ceza uygulanacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bankacıların yol haritası yeniden şekilleniyor. Yeni düzenlemede banka müşterisi daha çok korunacak ve bilgisi dahilinde yapılan hiçbir işlem cezasız kalmayacak. Bankacılık Yasası'nda önemli değişiklikler içeren düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. Yeni düzenleme ile bankacılık sistemini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen banka mensuplarının imza yetkisi de geçici olarak kaldırılıyor.

MÜŞTERİ SIRRI

Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarda müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler “müşteri sırrı” haline gelecek. Diğer kanunların emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, “müşteri sırrı” niteliğindeki bilgiler, sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller haricinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterinin açık rızası alınsa bile kendisinden gelen bir talep ya da talimat olmaksızın yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılamayacak ve bunlara aktarılamayacak.

MASRAFLARDA YETKİ MERKEZ’DE

  • Bankaların kredi, mevduat, dış ticaret, transfer, nakit yönetimi ve kredi kartı gibi tüm faaliyetlerinden her ne ad altında olursa olsun aldıkları ücret, masraf ve komisyonların belirlenmesi hususundaki yetkiler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına veriliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, “yurt içinde şube açma” ve “sınır ötesi faaliyetler” hükmüne aykırı şekilde şube ve temsilcilik açılması halinde 100 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİM ENGELLENECEK

Telafisi mümkün olmayan zararların önlenebilmesi için izinsiz faaliyetlerin işlenmesinde kullanılan internet sitelerine erişimin içerik ve yer sağlayıcılarının yurt içinde olması halinde internet sitesine erişim engellenecek. İçerik ve yer sağlayıcının yurt dışında olması durumunda kurulun başvurusu üzerine bu tedbirin uygulama yetkisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda olacak.

HABERSİZ LİMİT ARTIRILAMAYACAK

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda yer alan idari para cezası tutarları da güncelleniyor. Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle bu kanun kapsamındaki kuruluşlara, kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına kart vermeleri, kart çıkaran kuruluşların, kart hamilleri talep etmedikçe kart limitlerini artırmaları halinde 25 bin liradan 50 bin liraya kadar, koruyucu hükümlere aykırılık halinde 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

KREDİ İÇİN BDDK’YA YETKİ VERİLİYOR

  • Kalkınma ve yatırım bankalarının taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kar ve zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia temini, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak yatırımların kanun uygulamasında kredi sayılması sağlanarak, değişen koşullar altında yeni finansman yöntemlerinin oluşması halinde bu yöntemlerin de kredi sayılabilmesi için BDDK’ye yetki veriliyor.

VARLIK FONU İŞLEMLERİ

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi veya Türkiye Varlık Fonuyla yapılan işlemler, bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono, tahvil ve benzeri borçlanma araçlarının kredi sınırlamalarına tabi olmayacak. Kalkınma ve yatırım bankalarının kredi müşterilerinden, ortaklıkları ve ortaklarından sağlayacakları fonlar ile bankalardan, para piyasaları, sermaye piyasaları ve organize piyasalardan kullanacakları fonlar mevduat sayılmayacak.

MB faizi yine düşürdü
EKONOMİ
MB faizi yine düşürdü
Muhteşem

Muhteşem

24 saat açık olacak kütüphanede 2 milyon kitap bulunuyor.
Tüm darbeleri masonlar planladı

Tüm darbeleri masonlar planladı

​Türkiye'nin yabancılara peşkeş çekilmesinin ardında Masonlar var.
Bu ırkçıterörü durdurun

Bu ırkçı
terörü durdurun

Saldırı sonrası Türkler ve Müslümanlar endişeli.
Hedef Serakib

Hedef Serakib

50 rejim askeri öldürüldü, 5 tank imha edildi.
Fransa'da faşizm uygulamaları

Fransa'da faşizm uygulamaları

​Macron şimdi de Diyanet'in banka hesaplarını kapattı.
9 yıla kadar<br>hapsi istendi

9 yıla kadar
hapsi istendi

​Başörtülülere ağır hakaretlerde bulunmuştu.

Darbenin karar sürecine katıldı

Darbenin karar sürecine katıldı

CIA ajanıyla aynı baz istasyonundan sinyal vermiş.

İran'da korona alarmı

İran'da korona alarmı
Çatışmalar derhal son bulsun

Çatışmalar derhal son bulsun

Merkel ve Macron, Putin ile telefonda görüştü.
Limit artırımına <br>50 bin lira ceza

Limit artırımına
50 bin lira ceza

Yeni dönemi başlatan kanun teklifi yasalaştı.
6 gün önce <br>keşif yapmış

6 gün önce
keşif yapmış

​Almanya'daki ırkçı terörist katliamı planlamış.
Her taşın <br>altından o çıkıyor

Her taşın
altından o çıkıyor

​Büyükelçiliklere casusluk yapan 5 kişi yakalandı.
Başakşehir <br>turu zora soktu

Başakşehir
turu zora soktu

​Avrupa'daki tek temsilcimiz turu İstanbul'a bıraktı.
A, B, C, planları hazır

A, B, C, planları hazır

​Bakan Akar, gerekirse zor kullanılacağını açıkladı.
Londra'da <br>ırkçı saldırı

Londra'da
ırkçı saldırı

Namaz kılan din görevlisini boynundan bıçakladı.
‘Benzemez Kimse Sana’ 26 Şubat’ta raflarda
Hayat

‘Benzemez Kimse Sana’ 26 Şubat’ta raflarda

Portre Yazarı Mehmet Aycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik karakterini bütün bileşenleriyle ayrı bölümler halinde ele aldığı “Benzemez Kimse Sana Bir Erdoğan Portresi” isimli kitabı yazdı.
İstanbul'da iki bina arasında sıkışan 16 asırlık tarih: Günümüzde kaidesi kalan sütun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Hayat

İstanbul'da iki bina arasında sıkışan 16 asırlık tarih: Günümüzde kaidesi kalan sütun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Fatih'te bulunan 5. yüzyılda Doğu Roma İmparatoru Arkadios döneminde çıkan isyanın bastırılması üzerine, zaferi taçlandırmak üzere dikilen, günümüzde kaidesi kalan sütun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. İki bina arasında sıkışmış halde duran üzerindeki motifleri de kaybolan Arkadios Sütununda derin çatlaklar görülüyor. Osmanlı döneminde kadın esirlerin satıldığı Avrat Pazarı'nın ortasında kaldığı için "Avrat Taşı" adıyla da anılıyor.
Trans yağa sınırlama getiriliyor: Toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek
Hayat

Trans yağa sınırlama getiriliyor: Toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getireceklerini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Düzenlemeyle bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriyoruz. Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek" dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.