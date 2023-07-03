İzmir'de ekmeğe zam: 7 lira oldu

Sektörün maliyet artışları nedeniyle esnafın zam beklentisi gerçekleşti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçtiğimiz gün ekmek fiyatı için yeni bir zam açıklamasında bulunmuştu. Balcı, Türkiye genelinde ekmek fiyatının temmuz ayı başından itibaren 7 ile 7,5 TL arasında olacağını açıklamıştı. Bazı ile ve ilçelerde ekmek zamlı fiyattan satılmaya başladı. Bu illerden biri de İzmir oldu