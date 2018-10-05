Ekonomi İzmire gemiyle 5 bin angus getirildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İzmir'e gemi ile 5 bin 391 angus getirildi

İzmir'e gemiyle 5 bin angus getirildi

Brezilya'dan yola çıkan ve çeşitli ülkelerden ithal edilen 5 bin 391 büyükbaş taşıyan gemi, İzmir Alsancak Limanı'na yanaştı. Anguslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağıtılacak.

Haber Merkezi DHA
Anguslar Et ve Süt Kurumu'nun Ege Bölgesi’ndeki toplama merkezine götürülecek.
Anguslar Et ve Süt Kurumu'nun Ege Bölgesi’ndeki toplama merkezine götürülecek.

Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için ithal edilen 5 bin 391 büyükbaş, gemiyle İzmir Alsancak Limanı'na getirildi. 'Julia AK' isimli gemideki angus cinsi sığırların, Et ve Süt Kurumu aracılığıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerine dağıtılacağı belirtildi.

Kontrolden sonra giriş izni verilecek

106 metre uzunluğunda olan 'Julia AK' isimli gemiyle, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen angus cinsi sığırların, veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirldikten sonra yurda girişlerine izin verileceği belirtildi.

Anadolu'ya dağıtılacak

Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak amacıyla getirilen angusların, Et ve Süt Kurumu'nun Ege Bölgesi’ndeki toplama merkezine götürüleceği, ardından Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağılacağı bildirildi.

Koku rahatsız etti

Öte yandan, geminin limana yanaşması ile birlikte çevreye ağır koku da yayıldı. Alsancak bölgesinde yaşayanlar, rüzgarın da etkisiyle yayılan kokudan rahatsız oldu.

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