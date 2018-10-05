İzmir'e gemiyle 5 bin angus getirildi

Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için ithal edilen 5 bin 391 büyükbaş, gemiyle İzmir Alsancak Limanı'na getirildi. 'Julia AK' isimli gemideki angus cinsi sığırların, Et ve Süt Kurumu aracılığıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerine dağıtılacağı belirtildi.

Kontrolden sonra giriş izni verilecek

106 metre uzunluğunda olan 'Julia AK' isimli gemiyle, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen angus cinsi sığırların, veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirldikten sonra yurda girişlerine izin verileceği belirtildi.

Anadolu'ya dağıtılacak

Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak amacıyla getirilen angusların, Et ve Süt Kurumu'nun Ege Bölgesi’ndeki toplama merkezine götürüleceği, ardından Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağılacağı bildirildi.

Koku rahatsız etti

Öte yandan, geminin limana yanaşması ile birlikte çevreye ağır koku da yayıldı. Alsancak bölgesinde yaşayanlar, rüzgarın da etkisiyle yayılan kokudan rahatsız oldu.

EKONOMİ Dev şirket taşınmaktan vazgeçti

EKONOMİ Çay atıklarından kumaş geliştirdi