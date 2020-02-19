Ekonomi İzmire metro müjdesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İzmir'e metro müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir'de Çiğli tramvay hattı için onay verdi. Yaklaşık 11 kilometrelik projenin ilk etabı, Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayarak bağlantı köprüsüyle Ataşehir ve Çiğli İstasyonaltı mahallelerini, Çiğli İZBAN İstasyonu’nu ve Çiğli Bölge Eğitim Hastanesini kapsayacak.

Haber Merkezi AA
İzmir metro, hizmete girdiği 2000 yılından bu yana bir milyarın üzerinde yolcu taşıdı.
İzmir metro, hizmete girdiği 2000 yılından bu yana bir milyarın üzerinde yolcu taşıdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Ana Ulaşım Master Planı içinde yer alan Çiğli Tramvay Hattı Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulacak yaklaşık 11 kilometrelik proje, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmasının ardından inşaat ihalesine çıkılacak.

İzmir Metrosu milyar sınırını aştı
GÜNDEM
İzmir Metrosu milyar sınırını aştı

Başkan Soyer duyurdu

  • Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir ve Çiğli için müjdeli haber geldiğini belirterek, "Çiğli tramvayı projemiz Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandı. Başta Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a ve projeyi bakanlık nezdinde takip eden İzmir Milletvekili Hamza Dağ’a müteşekkirim" ifadelerini kullandı.

İzmir'de metro inşaatında göçük meydana geldi
OYNAT 00:41
İzmir'de metro inşaatında göçük meydana geldi
İzmir'de devam eden metro inşaatında sabah saatlerinde meydana gelen göçükte iki işçi duvar altında kaldı.

İki etaptan oluşacak

Projenin ilk etabı Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayarak bağlantı köprüsüyle Ataşehir ve Çiğli İstasyonaltı mahallelerini, Çiğli İZBAN İstasyonu’nu ve Çiğli Bölge Eğitim Hastanesini kapsayacak. İkinci etap ise Ataşehir Mahallesi'nden başlayacak, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Ata Sanayi güzergâhını takip ederek Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde son bulacak.
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