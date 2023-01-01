İzmir'in ilçesi 65 ili geride bıraktı

2022 yılı ihracat rakamları açıklandı. Yaptığı ihracatla iller ile yarışan Torbalı ilçesi geçen seneki rekorunu kırarak 65 ili geride bıraktı. 2014 yılında 862 milyon 694 bin dolar, 2015 yılında 774 milyon dolar, 2016 yılında 932 milyon dolar, 2017’de 1 milyar dolar, 2018 yılında 1 milyar 180 milyon dolar, 2019 yılında 1 milyar 172 milyon dolar, 2020 yılında 1 milyar 178 milyon dolar, 2021 yılında 1 milyar 241 milyon dolar ihracat yapan Torbalı, 2022 yılı verilerine göre 1 milyar 579 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılının ilk meclis toplantısında 2022 yılına dair değerlendirmeler yapan Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, “Covid-19 salgını, küresel tedarik zincirindeki aksamalar ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi tehditlere rağmen ihracat rakamlarımız artış gösterdi. Yaklaşık yüzde 18’lik artış ile bugüne kadar yakaladığımız en yüksek oranlı ihracatı gerçekleşirmiş olduk” dedi.





En yüksek artış

Ege İhracatçı Birliklerinin rakamlarını meclis üyeleri ile paylaşan Olgun, Torbalı’da dış ticaret verilerinin geçen yılın tamamı açısından değerlendirildiğinde, 2022 yılında yüzde 17,77 artarak 1 milyar 340 milyon dolardan 1 milyar 579 milyon dolara çıktığını açıkladı.





Bu artış son 5 yılda gerçekleştirilen en yüksek oranlı artış olarak dikkat çekiyor. Torbalı’nın yapmış olduğu ihracatın yüzde 24,12’sini 380 milyon dolarla tütün sektörü karşıladı. Tütün sektörünü yüzde 11,37 oranla 179 milyon dolarlık ağaç mamulleri, mobilya ve orman ürünleri sektörü ve yüzde 7,49 oranla da 118 milyon dolarlık süt ve hayvancılık sektörü takip ediyor. Geçtiğimiz yıl sıçrama yapan tekstil sektörü bu yıl geriledi.

2023 hedefi 2,5 milyar dolar

Eskişehir, Trabzon, Samsun, Kahramanmaraş ve Aydın gibi büyükşehirleri geride bırakan Torbalı, İzmir’in 13 milyar 918 milyon dolarlık ihracatının yüzde 11,34’ünü tek başına sırtlandı.



