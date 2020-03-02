Jandarma Genel Komutanlığına 6 adet daha SİHA teslim edildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitler tepesi boş değildir baş kalmayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan Türkiye'nin vermiş olduğu mücadelenin anlam ve önemini ifade eden bir paylaşımda bulundu. Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi ve hayati bir mücadele içerisinde olduğunu belirten Erdoğan, "Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, ülkemizin ve Milletimizin menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.