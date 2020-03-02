Jandarma Genel Komutanlığına 6 adet daha SİHA teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.
Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Jandarma Genel Komutanlığına teslim ettiklerini belirterek, "Türk Savunma Sanayii, Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için vatan için ahdimiz var." ifadelerini kullandı.
6 adet daha Bayraktar TB2 #SİHA’yı Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim ettik.🇹🇷🇹🇷🇹🇷Türk Savunma Sanayii Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için Vatan için ahdimiz var... pic.twitter.com/q92bNaStMR
— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 29, 2020