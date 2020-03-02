Ekonomi Jandarma Genel Komutanlığına 6 adet daha SİHA teslim edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​​Jandarmaya 6 adet SİHA daha!

Jandarma Genel Komutanlığına 6 adet daha SİHA teslim edildi

İdlib'te hedefleri tam isabet vurarak operasyonun gizli kahramanı olarak ifade edilen Bayraktar TB2 SİHA'dan 6 adet daha Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv: SİHA
Foto/arşiv: SİHA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Jandarma Genel Komutanlığına teslim ettiklerini belirterek, "Türk Savunma Sanayii, Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için vatan için ahdimiz var." ifadelerini kullandı.

6 adet Bayraktar TB2 SİHA, Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi
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6 adet Bayraktar TB2 SİHA, Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu. Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı Jandarma Genel Komutanlığına teslim ettiklerini belirterek, 'Türk Savunma Sanayii, Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek. Şehitlerimiz için vatan için ahdimiz var.' ifadelerini kullandı.
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