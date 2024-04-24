Japon finans devinden sistem arızası: 1,2 milyon para transferi gecikti

Türkiye’nin öncülüğünde Irak, Katar ve BAE arasında ilk imzaların konulduğu tarihi Kalkınma Yolu Projesi, dünya ticaretinde dengeleri değiştirecek. Trilyon dolarlık Körfez sermayesini Avrupa’ya açacak proje, Uzak Doğu ile Avrupa arası ticaretin süresini 20 gün kısaltacak. Ticaret merkezlerine uzanacak projenin yatırım büyüklüğü ise 16 milyar doları buluyor.