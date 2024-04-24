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Ekonomi

Japon finans devinden sistem arızası: 1,2 milyon para transferi gecikti

Japonya'da "JP Post Bank" kuruluşunda sistem arızası nedeniyle 1,2 milyon para transferinde gecikmeler yaşandığı aktarıldı. Bankadan yapılan açıklamada "Siber saldırı" ihtimaline yönelik bir kanıta rastlanmadığı bildirilirken, arıza nedeniyle para aktarımında sorun yaşayan müşterilerden özür dilendi.

07:53 - 24/04/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Finans kuruluşu "JP Post Bank" açıklamasına göre, bankadaki sistem arızası nedeniyle 1,2 milyon para transferinde gecikme meydana geldi.


Yerel saatle sabah 08.40'ta başlayan sistem arızasının, gece yarısı öncesi kadar sürdüğü aktarıldı.


"Siber saldırı" ihtimaline yönelik bir kanıta rastlanmadığı bildirilirken, arıza nedeniyle para aktarımında sorun yaşayan müşterilerden özür dilendi.


Açıklamada, "Japan Post Bank, "Sorununun etkisi değerlendirilir, müşterilerimizin kayıplarına yanıt vermek için elimizden geleni yapacağız" denildi.

"JP Post Bank" geçen yıl ekim ayında, çevrim içi bankacılık sisteminin geçici olarak çökmesi sonucu müşterilerine sorun yaşatmıştı.


Mart 2023 itibarıyla "JP Post Bank" kuruluşunun ülke genelinde 23 bin şubesi ve 30 binden fazla banka ATM'si bulunuyor.






#Japonya
#JP Post Bank
#Sistem arızası
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