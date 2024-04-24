Komşuyla tarımsal sulamada iş birliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyette bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı iki ülkenin suyu rasyonel kullanması için oluşturulan iki yıllık eylem planını imzaladı. Buna göre Dicle ve Fırat'ın sularının verimli kullanılması konusunda da önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda eylem planıyla birlikte kuraklığa dayanıklı bitkilerin geliştirilmesi, tarımsal mekanizasyon ve kapalı sulama sistemi konusunda iki ülke iş birliği yapacak.

Halihazırda kuraklığa dayanıklı bitkiler ve tarım ürünleri geliştirmeye devam eden TAGEM ve Irak'ın konuyla ilgili kuruluşları birlikte çalışacak. Bu kapsamda geliştirilecek olan yeni çeşitlerle üreticilerin kuraklıkla yaşadığı kayıplar azaltılacak. Bunun yanı sıra Türkiye'nin kullandığı kapalı sulama sistemlerindeki teknolojik gelişmeler de Irak ile paylaşılacak. Böylece iki ülke hem ortak kuraklığa dayanıklı tohumlar yetiştirecek hem de suya ihtiyacı olan bitkilerin az su harcayan sistemlerle daha fazla üretimine olanak sağlayacak.

HAYVANCILIK GELİŞTİRİLECEK

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın imza attığı anlaşmalar arasında su verimliliğinin yanı sıra tarım ve hayvancılık da bulunuyor. Buna göre Türkiye’den Irak’a adaptasyon süreci kolay olan damızlık sığırların sperması, aşı ve veteriner ilaçlarının satışının yapılması gibi konular bulunuyor. Ayrıca Türkiye'nin hayvancılık stratejisinin bir benzeri Irak’ın hayvancılığının geliştirilmesi için de uygulanacak.

Irak'a yumurta satışı başlıyor

İki ülke arasında oluşturulan Tarım Çalışma Grubu 2024-2025 dönemi için farklı eylem planlarını da barındırıyor. Özellikle Türkiye’den Irak’a bir süredir yapılmayan yumurta satışının eylem planıyla yeniden başlaması bekleniyor. Ayrıca halihazırda yapılan tavuk eti ihracatı da çeşitlendirilerek bu alanın ihracattaki payının artırılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra Irak ile tohum ticaretinin artırılması ve önündeki prosedürün azaltılması da eylem planı içerisinde yer alıyor.







