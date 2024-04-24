Avrupa'nın lüks ev tekstili Eskişehir'den

Sarev Eskişehir, yıllık ortalama 22 milyon dolarlık ciro elde ediyor. Gerçekleşen ciroda ihracatın payı 7,5 milyon dolar olurken bunun 5,5 milyon 500 bin doları Avrupalı lüks markalar adına “özel ürünler” alanında gerçekleşiyor. Fransa, Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine de hizmet veren Sarev, geri kalan 2 milyon dolarlık kısmı Rusya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine kendi markası adı altında satışlardan elde ediyor.
Sarar Group Yönetim Kurulu Üyesi Sara Sarar, Sarev'in büyümesine gayret gösterdiklerini belirterek, yurt içinde 350, yurt dışında ise 40 farklı noktada faaliyet gösterdiklerini ve 20 ülkeye ihracat yaptıklarını açıkladı. Sarar, 2024 yılı sonunda ciroyu 24 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Sarev Genel Müdürü Erdal Deniz ise yeni koleksiyonlarının tanıtımından dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını belirtirken, müşterilere en konforlu ve zarif ürünleri sunmayı ve çevre dostu üretim anlayışlarıyla fark oluşturmak istedikleri bilgisini verdi.