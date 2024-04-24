Avrupa'nın lüks ev tekstili Eskişehir'den

ABD’de G20, IMF ve Dünya Bankası toplantıları ile yatırımcı programlarına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Diğer ülke bakanları, uluslararası kuruluşların ve şirketlerin yetkilileri, yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri ve düşünce kuruluşlarıyla oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Tüm bu toplantılarda ülkemize ve programımıza olan güvenin güçlü olduğunu bir kez daha gördük.'' dedi.