Kruvaziyer turizminde yüzde 79 artış

Türkiye, turizmde hem gelir hem de ziyaretçi açısından rekorunu her yıl ileri taşırken, gemiyle gelen turist sayısı da artıyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü, Mart 2024 dönemi kruvaziyer yolcu verilerini açıkladı. Geçen yıl ile bu senenin ilk 3 ayına bakıldığında kruvaziyer ve yolcu sayısındaki artış dikkat çekti. Kruvaziyer turizminde Türkiye yeniden gözde liman olmaya başladı.

MARTTA YOLCU SAYISI YÜZDE 53 ARTTI

Verilere göre; 2024 yılının mart ayında Türkiye limanlarına "yüzen otel" olarak da bilinen 27 kruvaziyer gemisi yanaştı. 2023 yılının Mart ayında ise Türkiye limanlarına sadece 28 kruvaziyer gemisi yanaşmıştı. Mart 2024 döneminde toplamda 36 bin 232 yolcu rakamına ulaşılırken; bunun 2 bin 42’si gelen yolcu, 2 bin 383’ü giden yolcu, 31 bin 807’si ise transit yolcu olarak açıklandı. Geçen yılın mart ayında Türkiye limanlarına 28 kruvaziyer gemisi yanaşırken; toplamda 23 bin 632 yolcu rakamına ulaşıldı. Mart 2023 döneminde 23 bin 632 yolcu rakamının 627’si gelen yolcu, 800’ü giden yolcu ve 22 bin 205’i transit yolcu olarak kayıtlara geçti. Buna göre, 2024 yılının mart ayında Türkiye limanlarına yanaşan toplam yolcu sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artış yaşandı.

EN YOĞUN LİMAN KUŞADASI

Ocak–Mart 2024 döneminde limanlara toplam 50 kruvaziyer gemisi yanaştı. Bu dönemde toplam kruvaziyer yolcu sayısı 61 bin 113 olarak belirlendi. Bu rakamın 2 bin 951’i gelen yolcu, 3 bin 308’i giden yolcu, 54 bin 854’ü ise transit yolcu oldu.

Yılın ilk üç ayında, yolcu trafiği açısından en yoğun limanlar ise Kuşadası (35 bin 885 yolcu /26 gemi), İstanbul Galataport (9 bin 821 yolcu /8 gemi) ve Samsun Limanı (3 bin 905 yolcu /4 gemi) olarak, ilk 3’te yer aldı. 3’er kruvaziyer gemisinin yanaştığı Amasra Limanı toplam 3 bin 044 yolcu, Trabzon Limanı ise toplam 2 bin 957 yolcu, Çanakkale Limanı 2 bin 678 yolcu ağırladı.

MART AYINDA 28 GEMi YANAŞTI

Türkiye limanlarına, geçen yıl Ocak ayında 12, Şubat ayında 2, Mart ayında ise 28 gemi olmak üzere toplam 42 kruvaziyer gemisi yanaşmıştı. Bu dönemde toplam kruvaziyer yolcu sayısı ise 34 bin 112 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın 1380’i gelen yolcu, 1600’ü giden yolcu, 31 bin 132’si ise transit yolculardan oluştu. Bu yılının ilk 3 ayında ise Türk limanlarına yanaşan 50 gemi 61 bin 113 yolcu getirdi. Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelen gemi sayısında yüzde 19, yolcu sayısında ise %79,1 oranında artış yaşandı. Yıla iyi bir başlangıç yapan kruvaziyer turizminde rekor bekleniyor.

MARMARiS SEZONU 'SILVER SPIRIT'LE AÇTI

Geçen hafta gelen ‘Silver Spirit’ adlı kruvaziyer gemisi, Marmaris'e sezonun ilk yolcularını getirdi. Bahamalar bayraklı lüks kruvaziyer, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı. Girit ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren 210 metre uzunluğundaki kruvaziyerde ABD'li ve İngiliz 490 yolcu ile 360 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.







