Ekonomi Japonlar yatırıma geliyor
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Japonlar yatırıma geliyor

Japon Enechange ve Looop enerji firmaları kurdukları ortak fon üzerinden Denizli'deki bir güneş enerjisi tesisinin işletilmesi için 10 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmede, Enechange ve Looop firmalarının Türkiye'ye yapacağı yatırıma ilişkin Zoom üzerinden video konferans sistemiyle düzenlenen toplantının detayları paylaşıldı.

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  • Buna göre, Japon Enechange ve Looop şirketlerinin kurdukları ortak fon üzerinden Denizli'deki bir güneş enerjisi tesisinin işletilmesi için 10 milyon dolarlık yatırım yapılacak. Yatırımın 2029'a kadar toplamda 100 milyon dolar değerine ulaşması hedefleniyor. Söz konusu fona yatırım süresince başka firmalar da katılabilecek.

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Firmalara tam destek

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Doğal Kaynaklar ve Enerji Ajansı Uluslararası İlişkiler Müdür Yardımcısı Kaneko Tomohiro enerjide dışa bağımlılık açısından Türkiye ve Japonya'nın benzer özelliklere sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'ye enerji alanında yatırım yapmayı düşünen Japon firmalarımızı tebrik ediyor, bizler de bakanlık olarak destek veriyoruz" ifadesini kullandı.

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