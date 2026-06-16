Japonya Merkez Bankasının 'sıkılaştırmaya' devam etmesi bekleniyor

"Taze gıda ve enerji hariç enflasyon da yüzde 1,9 ile bundan çok yüksek değildi. Ancak Banka, artan ham petrol fiyatlarının yansımasının işletmeler arası işlemlerde nispeten hızlı bir şekilde ilerlediği ve bunun geniş bir ürün yelpazesinde tüketici fiyatlarında artışa yol açabileceği uyarısında bulundu. Nitekim biz de enflasyonun gelecek yılın başlarında yüzde 3,5'e hızlanmasını bekliyoruz. Banka'nın enflasyondaki yukarı yönlü risklere karşı uyarıda bulunması sebebiyle ekim ayındaki toplantısında bir faiz artırımı daha yapmasını ve gelecek yılın sonuna kadar faizleri yüzde 2'ye çıkarmasını öngörüyoruz. Bu tahmin, yatırımcıların beklentilerine kıyasla daha 'şahin' bir duruşa işaret ediyor"