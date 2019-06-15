Japonya ticaret radarına alındı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Japonya’nın Tsukuba şehrinde gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları toplantısına katıldı. Japonya ile serbest ticaret görüşmelerinin yoğunlaştığına dair bilgilendirme yapan Bakan Pekcan, ticaretteki dengesizliği de vurguladı.

Ruhsar Pekcan

JAPONYA’YLA YOĞUN TRAFİK

Pekcan, Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile de oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 4,6 milyar dolar olduğunu belirten Pekcan, son zamanlarda ilişkilerde görülen artış eğilimine rağmen ikili ticarette bir dengesizliğin söz konusu olduğuna işaret etti. Pekcan, hedef pazarlardan Japonya ile ticareti dengeli bir şekilde artırmak istediklerini vurgulayarak, Japonya ile özellikle Serbest Ticaret Anlaşması üzerinde çalıştıklarını ve son zamanlarda bu adımların daha da yoğunlaştığını bildirdi.

KARŞILIKLI YATIRIM

Japon Bakan ile Davos Zirvesinde bir araya geldiklerini, Paris’te gerçekleştirilen OECD toplantılarında da görüştüklerini ifade eden Pekcan, ayrıca teknik delegasyonun 21-24 Mayıs’ta Japon heyetiyle bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi. Heyetlerin 17 Haziran’da yeniden toplanacaklarına işaret eden Pekcan, “STA görüşmelerinde her ülkenin hassas olduğu noktalar bulunuyor. Dolayısıyla ortak bir noktada adım adım ilerliyoruz ama çok sıkı takip ediyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması, Türk ve Japon firmalarının Türkiye’de ve Japonya’da daha fazla yatırım yapmalarını ve iki ülkenin ürünlerinin daha rahat pazar bulmasını sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

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Kosova'yla serbest ticaret devrede

Haşim Taçi

Kosova ile Türkiye arasında serbest ticareti öngören anlaşma resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’nin “Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması” kararnamesini imzalamasının ardından karar resmi gazetede de yayımlandı. Kosova İstatistik Kurumu’nun paylaştığı verilere göre, ülkenin Türkiye ile ithalat rakamı toplam ithalatın yüzde 10’luk kısmını oluşturuyor. Yıl boyunca Kosova Gümrüğü’nden toplanan vergiler, ülke bütçesinin yaklaşık yüzde 65’ini oluşturuyor.