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Ekonomi

Japonya ve Almanya ekonomik güvenlik için işbirliği yapacak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklara karşı ekonomik güvenliği sağlamak amacıyla yakın işbirliği yapma kararı aldı. Yarı iletken, çip ve batarya gibi stratejik alanlarda nüfuzu artırmayı istediklerini belirten Kişida, bu yönde gerekli adımların atılacağını ve dayanıklı tedarik zincirlerinin kurulmasına yönelik tecrübe paylaşımında kaçınılmayacağını belirtti.

10:13 . 19/03/2023 Pazar
AA
Japonya ile Almanya'dan ekonomik işbirliği

Japonya ile Almanya'dan ekonomik işbirliği

Başbakan Kişida, başkent Tokyo'da Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü.

İki lider, 50 dakika süren görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Scholz, burada yaptığı konuşmada, her iki ülkenin Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi küresel krizlerin ortaya çıkardığı ekonomik bağımlılıklardan doğru dersler çıkarmaya istekli olduğunu söyledi.



Kişida da iki ülkenin, hukukun üstünlüğüne dayalı ve serbest bir uluslararası düzenin korunması ve güçlendirilmesi için işbirliğini artıracağını belirtti.

Yarı iletken, çip ve batarya gibi stratejik alanlarda nüfuzu artırmayı istediklerini belirten Kişida, dayanıklı tedarik zincirlerinin kurulmasında tecrübe paylaşımı yapacaklarını kaydetti.



Görüşmeye ilişkin yapılan ortak açıklamada, iki ülkenin, ekonomi güvenliği için işbirliğini güçlendirme ile ikili savunma işbirliği faaliyetleri için yasal bir çerçeve oluşturulması konularında anlaştığı belirtildi.

Ayrıca Kişida ve Scholz, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya karşı sert yaptırımların ve Ukrayna'ya yönelik güçlü desteğin sürdürülmesinde mutabakata vardı.


#Almanya
#Japonya
#ekonomik işbirliği
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