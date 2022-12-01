Ekonomi Japonyada enflasyona karşı 28,9 trilyon yenlik ek bütçe
DÜNYA EKONOMİSİ

Japonya'da enflasyona karşı 28,9 trilyon yenlik ek bütçe

Japonya meclisi, enflasyonun etkisini hafifletmek için 28,9 trilyon yenlik (208 milyar dolar) ek bütçeyi kabul etti. Elektrik ve gaz sübvanseleriyle Ocak-Eylül 2023 döneminde bir hanenin ortalama 5 bin yen (36 dolar) tasarruf etmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Japonyada enflasyona karşı 28,9 trilyon yenlik ek bütçe
Foto/arşiv

Hükümet, zayıf yen ve yükselen fiyatlarla mücadeleyi hedefleyen ek bütçe kapsamında hane halklarını sübvanse etmeyi planlıyor.

Temsilciler Meclisi (Şuugiin) enflasyonla mücadeleyi hedefleyen 28,9 trilyon yenlik (208 milyar dolar) ek bütçeye onay verdi.

Elektrik ve gaz sübvanseleriyle Ocak-Eylül 2023 döneminde bir hanenin ortalama 5 bin yen (36 dolar) tasarruf etmesi bekleniyor.

Bütçe kapsamında petrol tedarikçilerine sağlanan sübvansiyon paketinin süresinin de gelecek yıla uzatılması planlanıyor.

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