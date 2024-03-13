Japonya'da Mercedes'e 8,3 milyon dolar para cezası

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki markaların şubat ayı satış rakamlarını yayımladı. Pazar satışlarında zirvedeki ilk 3 sıra değişti. ODMD tarafından açıklanan verilere göre, otomobil pazarının liderliğini şubat ayında farklı markalar ele geçirdi. İşte en çok satan araba markaları...