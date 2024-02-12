Jeff Bezos 2 milyar dolarlık Amazon hissesi sattı

Amazon yönetim kurulu başkanı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) 7 Şubat ve 8 Şubat tarihlerinde 11.997.698 adet hisse senedinin satışını bildirdi.

Bloomberg HT'deki habere göre; Seattle merkezli Amazon'un hisselerinin kolektif değeri, listelenen fiyat toplamlarına göre 2,04 milyar dolardan fazlaydı. Hisse senetleri 1 milyon ile 3,2 milyondan fazla arasında beş blok halinde gruplandırıldı.