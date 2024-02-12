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Ekonomi

Jeff Bezos 2 milyar dolarlık Amazon hissesi sattı

Jeff Bezos, federal düzenleyicilere, değeri 2 milyar doların üzerinde olan yaklaşık 12 milyon Amazon hissesini sattığını belirten bir beyanda bulundu.

12:31 - 12/02/2024 Pazartesi
Diğer
Jeff Bezos
Jeff Bezos

Amazon yönetim kurulu başkanı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) 7 Şubat ve 8 Şubat tarihlerinde 11.997.698 adet hisse senedinin satışını bildirdi.


Bloomberg HT'deki habere göre; Seattle merkezli Amazon'un hisselerinin kolektif değeri, listelenen fiyat toplamlarına göre 2,04 milyar dolardan fazlaydı. Hisse senetleri 1 milyon ile 3,2 milyondan fazla arasında beş blok halinde gruplandırıldı.


Ayrı bir SEC dosyasında Bezos, 7 Şubat civarında tahmini piyasa değeri 8,4 milyar dolar olan 50 milyon Amazon hissesinin satış teklifini listeledi.




#Amazon
#Jeff Bezos
#Hisse satışı
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