Jeotermalde hedef 5 bin megavat

Jeotermal Enerji Derneği (JED) Başkanı Ali Kındap, Türkiye’nin jeotermal enerjide 1676 megavat kurulu güce ulaştığını belirterek, “Kullanıma hazır 2 bin megavat potansiyelin de keşfini yaptık. Bu potansiyeli hayata geçirerek jeotermal enerji kurulu gücümüzü 5 bin megavata hızla çıkarabiliriz” dedi.

İklim değişikliği ve Paris Anlaşması’nın dünyada enerji dönüşümünü hızlandırdığını ifade eden Kındap, “Sıfır emisyon hedefine ulaşmak için enerjimizi yenilenebilir kaynaklardan sağlamamız şart” diye konuştu. Kındap, Maden Tetkik Arama ve özel sektörün katkısıyla termal kapasitesinin 60 bin megavata çıktığını dile getirdi. Kındap, jeotermalin enerji arzında en güvenilir kaynak olduğunu da vurguladı.

TEŞVİKLERE İHTİYAÇ VAR

Mevcut jeotermal enerji kurulu gücüyle 10 milyar kilovatsaatin üzerinde baz yük katkısı sağladıklarını belirten Ali Kındap, şunları söyledi: “2 bin megavatlık potansiyelin hayata geçirilmesiyle yıllık 25 milyar kilovatsaat katkı sağlayabiliriz. Bu katkıyı sağlamak için bir önceki YEKDEM’deki gibi başarısı kanıtlanmış teşvik mekanizmalarına ihtiyacımız var. Bir yandan ülkemiz büyümeye devam ediyor diğer yandan komşumuz Avrupa sıfır karbon emisyon vergisini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu nedenle ülke büyümesini destekleyen enerji sektörünün önünü açacak uygulamalara ihtiyacımız var. Jeotermal enerjide yatırım iştahının yeniden oluşması için YEKDEM’in süresi 5 yıldan 10 yılın üzerine çıkmalı ve yeni teşvikler oluşturulmalı.”

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