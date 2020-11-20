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Ekonomi JP Morgan Ağbal göreve kararlı bir başlangıç yaptı
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JP Morgan: Ağbal göreve kararlı bir başlangıç yaptı

JP Morgan tarafından hazırlanan raporda, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın 475 baz puan faiz artırımı yaparak göreve ihtiyatlı ve kararlı bir başlangıç yaptığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Uluslararası yatırım bankası JP Morgan.
Uluslararası yatırım bankası JP Morgan.

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan'ın raporunda, yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevine kararlı başladığını ve yapılan 475 baz puanlık faiz artışının ihtiyatlı bir hamle olduğu ifade edildi.

Kuruluş bankanın ayrıca gösterge faizi tek faiz haline getirerek piyasa oyuncularının çok sayıda faiz oranını izleme gerekliliğini de ortadan kaldırdığını ve ortodoks politika yolunda önemli bir adım attığını vurguladı. Bunun aynı zamanda şeffaflığı arttırıcı bir adım olduğunun da altı çizildi.

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Değerlendirmede, politika yönlendirmesinde de kayda değer ile ilerleme gözlendiği yorumu yapıldı. Önceki metinlerde muğlak görülen açıklamaların aksine bu kez mesajların net olduğu ifade edildi.

  • Merkez Bankası'nın önümüzdeki günlerde sermaye girişlerinin devam etmesi, yerel yatırımcının döviz talebinin durması hatta tersine dönmesi halinde rezerv biriktirme konusunda resmi bir yol açıklamasının da sürpriz olarak görülmeyeceği belirtildi.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre kararın ardından Türkiye'nin yeniden reel faiz ödeyeceğine dikkat çeken JP Morgan, yüzde 15'in faizde döngüsel bir tavan noktası olabileceği yorumunda bulundu. TCMB'nin bir sonraki faiz adımının Nisan ayında indirim yönünde olacağı tahmini yaptı. Kredibilitede güçlü canlanma ile tahminlerden önce gelen bir dolardan uzaklaşma hareketinin gevşetme adımını öne çekmesi ihtimalinin olduğu da aktarıldı.

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