Ekonomi JP Morgandan Trump endeksi
DÜNYA EKONOMİSİ

JP Morgan’dan Trump endeksi

ABD merkezli JP Morgan, ABD Başkanı Trump’ın attığı tweetlerin tahvil piyasasına etkisini ölçmek için bir endeks oluşturdu. Endekse, Trump’ın 2017’de attığı bir twette yazdığı ve anlamı çözülemeyen ‘covfefe’ sözcüğüne atfen ‘Volfefe Endeksi’ adı verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
JP Morgan
JP Morgan

JP Morgan analistlerinin oluşturduğu ve ‘Volfefe Endeksi’ olarak adlandırılan endekse göre Trump’ın tweetleri Hazine tahvillerini belirgin ölçüde etkiliyor. Endeksin adının Trump’ın attığı bir tweette kullandığı “covfefe” sözcüğüne atfen verildiği belirtildi. Trump’ın piyasaları da etkileyen tweetleri genel olarak ticaret ve para politikalarına yönelik...Analistlere göre içerisinde ‘Çin’ ‘milyar’ ‘ürün’ ‘demokrat’ gibi kelimelerin olduğu tweet’ler fiyatlamaları etkiliyor. Özellikle 2 ve 5 yıllık tahvillerde oynaklığın bu ifadelerden daha fazla etkilendiği belirtildi.

Donald Trump

PİYASALARIN GÖZÜ SOSYAL MEDYADA

Analize göre 2016’da seçilmesinden bu yana 64 milyon takipçisi olan Trump günde ortalama 10’dan fazla tweet attı. 2017 yılında görev başladıktan sonra bir süreliğine günde ortalama beş tweet düzeyine düşen Trump’ın Twitter etkinlikleri, 2018 sonlarında ise yeniden tırmanışa geçti ve son dört yılın en yüksek düzeylerine çıktı. Trump’ın atttığı tweetlerin piyasaya etkilerini analiz eden tek kurum JP Morgan değil.. Bank of America Merrill Lynch geçen hafta yolladığı bir notta Trump’ın çok fazla tweet attığı günlerde genelde hisse senetleri üzerinde negatif etkiye neden olduğunu bildirdi. Çin’e veya Fed’e twitter’dan sıkça yaptığı eleştirilere rağmen Trump’ın tweetleri hisse senedi piyasaları için genel anlamda olumlu katkı yaptı. Dow Jones Endeksi 2016’da Başkan seçilmesinden bu yana % 42, S&P 500 Endeksi ise % 35’den fazla yükseldi.

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