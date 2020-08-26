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Ekonomi Dünya devinden dikkat çeken tavsiye Dolar sat Türk Lirası al
DÜNYA EKONOMİSİ

JPMorgan'dan dolar sat Türk Lirası al tavsiyesi!

Dünya devinden dikkat çeken tavsiye: Dolar sat Türk Lirası al

Amerikan merkezli dünyanın en büyük yatırım bankalarından birisi olan JPMorgan'ın küresel Döviz stratejisi raporunda dikkat çeken bir detay yer aldı. Kurda önemli ölçüde geri çekilme riski olduğu ve 7.1890'ın seviyesinin kırılması halinde daha geniş çaplı bir geri çekilmenin olabileceğinin altının çizildiği raporda yatırımcılara "dolar sat TL al" tavsiyesi yer aldı.

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

JPMorgan'ın küresel Döviz stratejisi raporunda teknik analize dayalı "dolar sat TL al" tavsiyesi yer aldı. Raporda, kurda "Son iki haftadır açık bir şekilde yukarı yönlü ivme kaybı gözlemlendiği" belirtildi.

Raporda, kurda önemli ölçüde geri çekilme riski olduğu ve bu geri çekilme için kritik önemdeki ilk Fibonacci desteği olan 7.1890'ın kırılması gerektiği ifade edilirken, böyle bir kırılmanın daha geniş çaplı bir geri çekilmeyi getirebileceği belirtildi.

Kurumun strateji notunda "Biz 6.7800 ve 5.5000 hedefiyle, 7.6500 'zararı durdur' seviyesiyle 7.3975'ten 1 birim sattık." dendi.

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DOLAR/TL'DE DÜŞÜŞ HIZLANDI

Dolar/TL 'de aşağı yönde hareket Salı günü 7.4068 ile 7.3714 arasında işlem görmesinin ardından günü 7.3901'den tamamlayan dolar/TL kuru, sabaha karşı kısa bir süreliğine 7.4169 ile rekor zirveye ulaşmasının ardından 7.3975 seviyelerinde yatay seyretti.

  • Daha sonra yönünü aşağı çeviren kur, düşüşünü hızlandırdı. Dolar/TL TSİ 11:45'te yüzde 0.7 aşağıda 7.3485 seviyelerinde seyrediyordu.


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