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Ekonomi

KAAN ikinci uçuşunu da başarıyla tamamladı

Türkiye savunma alanında attığı adımların meyvelerini topluyor. Son olarak Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN ikinci uçuşunu da başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

10:23 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:25 - 6/05/2024 Pazartesi
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21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştiren Milli Muharip Uçak KAAN, bu sabah erken saatlerde ikinci uçuşunu da başarıyla tamamladı.


2028'de hava kuvvetlerine teslim edilecek


TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Yerli 5'incı nesil milli savaş uçağı KAAN'ın 2028 yılında hava kuvvetlerine teslim edileceğini söylemişti.


KAAN 17 Mart 2023'te hangardan çıkarak pist başı yaptı. 11 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı.


Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.


Üstün kabiliyetleriyle fark yaratacak


Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.


Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak.


KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.


Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.





#KAAN
#Milli Muharip Uçak
#Savunma sanayi
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