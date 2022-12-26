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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yılın son toplantısını bugün yapacak: Ana gündem EYT

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2022 yılının son toplantısını yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin ayrıntılı bir sunum yapacak.

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Haber Merkezi AA
Kabine toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYTdeki son durumu açıklayacak! Karadeniz müjdesi ne olacak?
Kabine toplantısı (Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak 2022 yılının 24'üncü ve son kabine toplantısında masada yoğun bir gündem olacak.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Yaş konusu ihtimal dahilinde
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Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Yaş konusu ihtimal dahilinde

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

Beklenen müjde öncesi Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım
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Beklenen müjde öncesi Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım

Toplantı sonrası müjde açıklanacak

Erzurum'da dün yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız." diyen Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazı ile ilgili pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazı ile ilgili pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de bulunan doğalgazın Türkiye'deki tüketim sistemine bağlanması için çalışmaların devam ettiği belirterek 'Karadeniz gazı ile ilgili pazartesi günü yeni müjdeleri paylaşacağız' dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yılın son toplantısını bugün yapacak: Ana gündem EYT

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