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Ekonomi

Kaçak avcılığa 171 bin denetimle set çekildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yazılı açıklamasında, yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik ülke genelinde yapılan denetimlere ilişkin bilgi verdi.

04:00 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:54 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İbrahim Yumaklı.
İbrahim Yumaklı.

Yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik, 2023'te 171 binin üzerinde denetim yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yazılı açıklamasında, yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik ülke genelinde yapılan denetimlere ilişkin bilgi verdi. Yumaklı, "Kaçak avcılıkla elde edilen 593 ton su ürününe el konulmuştur. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve bu ürünlerin satışını yapan 6 bin 527 kişi/iş yerine toplam 74 milyon lira idari para cezası uygulandı" dedi. Yumaklı, denetimlerin 7 gün 24 saat esasına dayalı sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Bu kapsamda, 2023'te toplam 171 bin 219 adet denetim gerçekleştirilmiş olup kaçak avcılıkla elde edilen 593 ton su ürününe el konulmuştur. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve bu ürünlerin satışını yapan 6 bin 527 kişi/iş yerine toplam 74 milyon lira idari para cezası uygulandı."



#su ürünleri
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
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