Ekonomi Kaçak sigara ile mücadele tam gaz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kaçak sigara ile mücadele tam gaz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yılın 9 ayında yapılan operasyonlar sonucunda 9 milyon paket kaçak sigaranın ele geçirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ruhsar Pekcan
Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrük muhafaza ekiplerince yılın 9 ayında Türkiye genelinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda 2 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirildiğini belirterek, "Bu dönemde 6,2 ton uyuşturucu madde, 9 milyon paketin üzerinde kaçak sigara, 76 bin 711 elektronik sigara yakalandı. Kaçak sigara oranı tarihte ilk defa yüzde 2'nin altına indi" dedi.

DENETİMLER ÜST SEVİYEDE

Gümrük muhafaza ekiplerince yılın 9 ayında kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 7 gün 24 saat büyük hassasiyetle yürütülen çalışmalarla 4 bin farklı olayda 2 milyar lira değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildiğini bildiren Pekcan, operasyonlar sonucu kaçakçılara geçit verilmediğini, ülke ekonomisine önemli katkıda bulunulduğunu belirtti.

BİNLERCE E SİGARA

  • Pekcan, ticari eşya yakalamalarında miktar bazında en dikkat çekici ürünlerin başında, insan sağlığına büyük tehdit oluşturan sigara ve tütün mamullerinin geldiğine işaret ederek, "Eylül sonu itibariyle yaklaşık 9 milyon paket TAPDK bandrolü bulunmayan sigara gümrük muhafaza ekiplerince ele geçirildi. Bu sayede ülkemizde kullanılan kaçak sigara oranı tarihte ilk defa yüzde 2'nin altına indi ve milyarlarca liralık vergi kaybı önlendi" dedi.

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